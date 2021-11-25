KAYSERİ'de, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan aranan, hakkında kesinleşmiş 37 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan Behçet F. (54), polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan hakkında kesinleşmiş 37 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan Behçet F.'nin Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı belirlendi. Eve düzenlenen operasyonda hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan Behçet F., emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDAN 37 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Son Dakika