Son Dakika Haberleri: Çocuğa darp iddiası
Son Dakika Güncel Haber

Çocuğa darp iddiası

1 saat önce

Antalya'da 6 yaşındaki çocuğu darbettiği iddia edilen 15 yaşındaki kız çocuğu tutuklandı.

Çocuğa darp iddiası, System.String[]

Antalya'da 6 yaşındaki çocuğu darbettiği iddia edilen 15 yaşındaki kız çocuğu tutuklandı.

İddiaya göre, yetiştirme yurdunda kalan 15 yaşındaki kız çocuğu, 6 yaşındaki erkek çocuğunu henüz bilinmeyen bir nedenle dövmeye başladı.

Yaralanan çocuk, yurt görevlilerinin araya girmesiyle kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği çocuk, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yetiştirme yurdunda kız çocuğu, erkek çocuğunu dövüp merdivenden sürükledi
Bebekken iki ayağı kesilen 9 yaşındaki İngiliz kız podyuma damga vurdu İranlı futbol taraftarı 'Mavi Kız' hayatını kaybetti İçişleri Bakanı Soylu: Otoyollarda hız sınırının 140 kilometre olması için çalışma yapıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 17:44:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuğa darp iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]