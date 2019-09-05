Çocuğa içki içirdikleri iddia edilen çift, uşak'ta gözaltına alındı (4)

İKİSİ DE SERBEST BIRAKILDI

Uşak'ta çocuklarına içki içirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Y.Ç. ile kocası A.Ç., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. YÇ. ve E.Ç.'nin ifadesinde şaka amaçlı video çektiklerini, çocuklarına içki içirmediklerini belirttikleri öğrenildi.

Feyzi DAVULCU/ UŞAK,