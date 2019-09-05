Son Dakika Haberleri: Çocuğa içki içirdikleri iddia edilen çift, uşak'ta gözaltına alındı (4)
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Çocuğa içki içirdikleri iddia edilen çift, uşak'ta gözaltına alındı (4)

3 saat önce

İKİSİ DE SERBEST BIRAKILDIUşak'ta çocuklarına içki içirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Y.Ç. ile kocası A.Ç., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Çocuğa içki içirdikleri iddia edilen çift, uşak'ta gözaltına alındı (4), System.String[]

İKİSİ DE SERBEST BIRAKILDI
Uşak'ta çocuklarına içki içirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Y.Ç. ile kocası A.Ç., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. YÇ. ve E.Ç.'nin ifadesinde şaka amaçlı video çektiklerini, çocuklarına içki içirmediklerini belirttikleri öğrenildi.

Feyzi DAVULCU/ UŞAK,


Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:11 Kaynak: DHA
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Çocuklarına içki içiren sorumsuz çift gözaltına alındı!
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