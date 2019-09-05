Çocuğa içki içiren çifte, uşak'ta gözaltı (2)
2 saat önce
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERUşak'ta, çocuklarına içki içirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Y.Ç. ile kocası A.Ç., polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 14.30 sıralarında adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:41 Kaynak: DHA
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Uşak'ta, çocuklarına içki içirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Y.Ç. ile kocası A.Ç., polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 14.30 sıralarında adliyeye sevk edildi.
Feyzi DAVULCU/UŞAK,
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