Son Dakika Haberleri: Çocuğa içki içiren çifte, uşak'ta gözaltı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Çocuğa içki içiren çifte, uşak'ta gözaltı (2)

2 saat önce

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERUşak'ta, çocuklarına içki içirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Y.Ç. ile kocası A.Ç., polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 14.30 sıralarında adliyeye sevk edildi.

Çocuğa içki içiren çifte, uşak'ta gözaltı (2), System.String[]

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Uşak'ta, çocuklarına içki içirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Y.Ç. ile kocası A.Ç., polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 14.30 sıralarında adliyeye sevk edildi.

Feyzi DAVULCU/UŞAK,


Polis, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayseri'de intihar girişiminde bulunan kadının son anda kurtarılması kameraya yansıdı
İngiltere'de kurye, girdiği evdeki çinli kadınları ölümüne darp etti Çocuklarına içki içiren sorumsuz çift gözaltına alındı! Afrikalı 3 milyarder kıtanın yarısından daha fazla servete sahip

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 18:37:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuğa içki içiren çifte, uşak'ta gözaltı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]