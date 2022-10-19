Son dakika haberleri... ÇOCUĞA İSTİSMAR DAVASINDA ANNE KONUŞTU TEHDİTLER NEDENİYLE 2 AY SONRA ŞİKAYETÇİ OLABİLDİK - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... ÇOCUĞA İSTİSMAR DAVASINDA ANNE KONUŞTU TEHDİTLER NEDENİYLE 2 AY SONRA ŞİKAYETÇİ OLABİLDİK

19.10.2022 16:27

Son dakika haber... MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 6 yaşındaki erkek çocuğu Y.S.'ye cinsel istismar ve tehditte bulunduğu ileri sürülen T.Y.'nin (40) 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 6 yaşındaki erkek çocuğu Y.S.'ye cinsel istismar ve tehditte bulunduğu ileri sürülen T.Y.'nin (40) 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Tanıkların dinlendiği duruşmada, hakimin sorusu üzerine Y.S.'nin annesi Selda S., aldıkları tehditler nedeniyle olaydan 2 ay sonra şikayetçi olabildiklerini söyledi. Kargı Sahili'nde kumsalda geçen yıl 5 Ağustos'ta, 12 yaşındaki ağabeyiyle oyun oynayan Y.S., iddiaya göre T.Y.'nin cinsel istismarına uğradı. Y.S.'nin ailesi yaklaşık 2 ay sonra polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından T.Y. hakkında 'Sarkıntılık suretiyle çocuğa cinsel istismar' ve 'Çocuğa yönelik tehdit' suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle Datça Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

15 Haziran'da görülen ilk duruşmada tutuksuz sanık T.Y. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, kendisine iftira atıldığını söyledi. Duruşma sırasında anne, baba ve ağabeyinin yanı sıra çocuk Y.S.'nin beyanı, uzman eşliğinde, şüphelinin de bulunduğu ortamda alınarak yaşadıklarını anlattı. Datçalılar, bugün görülen 2'nci duruşma öncesinde adliye binası önüne akın etti. Tutuksuz sanık T.Y. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada, Datça Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin, duruşmalara katılma talebi kabul edildi. Duruşmada 2 tanık ve mağdur Y.S.'nin annesi Selda S. (33) dinlendi. Tarafların dinlenmesinden sonra hakim duruşmayı erteledi. Duruşma çıkışında, Datça Demokrasi Platformu üyeleri, alkışlarla mağdur Y.S.'nin ailesine destek verdi.

Y.S.'nin ailesinin avukatı Şahin Antakyalıoğlu, Bugün olayı bizzat gören 2 tanığımız dinlendi. Tanıklardan biri yaşanan hususu dile getirdi. Mahkeme, özellikle neden 2 ay sonra şikayet edildiğine ilişkin açıklama istedi. Mağdurun annesi, neden 2 ay gecikmeli şikayette bulunduklarını anlattı. Özellikle aldıkları tehditleri belirtti dedi. Datça Kent Konseyi Kadın Meclisi adına avukat Gülhan Keleş ise bundan sonra davayı daha sıkı takip edeceklerini, ailenin ve mağdur çocuk Y.S.'nin yanında olacaklarını söyledi. Y.S.'nin annesi Selda S. ise yaşanan süreçte aile olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirtip, Bu süreçte etrafımızda olan herkese binlerce kez teşekkür ediyorum. Sizlere tavsiyem, benzer olaylarla karşısında yalnız başına mücadele etmeye çalışmayın. Kalabalık olun. Tehditlerin, baskıların sesleri, bir süre sonra sizinkilerden daha gür çıkmıyor. Bizim talebimiz; öncelikle adalet ve eşitlik dedi. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
ABD'nin Los Angeles Kent Konseyi'nde, ırkçı konuşmaların ifşası üzerine değişikliğe gidildi ABD'nin Los Angeles Kent Konseyi'nde, ırkçı konuşmaların ifşası üzerine değişikliğe gidildi Muğla haberleri... Datça'da 6 Yaşındaki Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar Davası Ertelendi Muğla haberleri... Datça'da 6 Yaşındaki Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar Davası Ertelendi

Kent Konseyi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... ÇOCUĞA İSTİSMAR DAVASINDA ANNE KONUŞTU TEHDİTLER NEDENİYLE 2 AY SONRA ŞİKAYETÇİ OLABİLDİK - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:51 Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti
22:37 Ünlü hakemlerin paylaşımları Fenerbahçe taraftarının kafasını karıştırdı: Operasyon yapılıyor
22:30 Hababam Sınıfı'nın müdürünün oğlu da kendisi kadar ünlü çıktı! Meğer Seksenler dizisinde rol alıyormuş
21:48 Galatasaray'ın yeni futbolcusunun Kastamonusporlu oyuncuya yaptığı hareket gündem oldu
21:25 İstanbul'un göbeğine asılan ilan vatandaşların ağzını açık bıraktı: Türkçe bilen eleman aranıyor
21:18 Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çelebi'nin eşi için kullandığı "Kariyeri çocuk doğurmak" sözlerine tepki gösterdi: Utanç verici
21:15 Hatayspor, sahasında Düzcespor'a 2-0 mağlup oldu
20:45 Benzema ödül törenine eli bandajsız çıktı! Serçe parmağının şeklini görenler çok şaşırdı
20:29 Rusya, Kiev'i bombaladığı SİHA'ları İran'dan mı aldı? Hamaney, soruya cevap vermek yerine gövde gösterisi yaptı
20:12 Eski ehliyetleri değiştirme süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 23:29:52. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... ÇOCUĞA İSTİSMAR DAVASINDA ANNE KONUŞTU TEHDİTLER NEDENİYLE 2 AY SONRA ŞİKAYETÇİ OLABİLDİK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement