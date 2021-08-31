Dün saat 19.00 sıralarında Fatih Fevziye Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, önünde oturttuğu çocuğa motosikleti kullandırırken kendisi cep telefonuyla konuşan kişi görenleri şaşkına çevirdi.
Cep telefonuyla konuşurken motosikletin kontrolünü tamamen çocuğa bırakan kişi, hem canlarını hem de trafiği tehlikeye soktu. Görüntülerdeki motosiklet bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Çocuğa kullandırdığı motosikletin arkasına oturup telefonla konuştu! Sorumsuz sürücü, hem trafiği hem de küçük çocuğu riske attı - Son Dakika