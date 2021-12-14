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Çocuğa şiddet mücadelesine müzik dünyasından destek - Son Dakika

Çocuğa şiddet mücadelesine müzik dünyasından destek

14.12.2021 09:57
Çocuğa şiddet mücadelesine müzik dünyasından destek

Şiddet görenler ya da cinsel istismara maruz kalanlar için yürütülen farkındalık çalışmalarına müzik dünyasından destek geldi.

Şiddet görenler ya da cinsel istismara maruz kalanlar için yürütülen farkındalık çalışmalarına müzik dünyasından destek geldi. Albümü 'Yola Çıkmak'ı dinleyiciyle buluşturan Eylem Erdem Uğurlu, "Bu kötü deneyimi 5,5 yaşında yaşamış biri olarak, mağdurları çok iyi anlıyorum. Bu yüzden kendi hikayemi kitaplarım ve şarkılarımla ifade ederek hem yolculuklarına eşlik ediyor hem de farkındalık oluşturmaya çalışıyorum" dedi.

Dünya genelinde pek çok kişi farklı şiddet türlerine ve cinsel istismara maruz kalırken, konuya dair farkındalık çalışmalarına son destek müzik dünyasından geldi. Yazar ve Besteci Eylem Erdem Uğurlu, çocukların maruz kaldığı şiddet ve cinsel istismar suçlarına karşı farkındalık yaratmak için seslendirdiği teklisi 'Suçum Yok'un ardından albümü "Yola Çıkmak"ı da tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluşturdu. Eylem Erdem Uğurlu konuya dair "Maruz kaldığı şiddet ya da cinsel istismarla çocuk yaşta travma geçiren bireylerin, gelecek yıllarda karşılaştığı psikolojik sorunları bizzat deneyimledim. O yüzden mağdurları çok iyi anlıyorum ve bu süreci kitaplarım ve şarkılarımla ifade ederek farkındalık yaratmaya çalışıyorum" dedi.

ANNE OLUNCA ANLADI

Geçtiğimiz ekim ayında dijital platformlarda dinleyicilerinin beğenisine sunduğu Yola Çıkmak isimli albümünde de aynı konuyu işlediğini belirten Eylem Erdem Uğurlu eserlerine ilham olan hayat hikayesini şu sözlerle paylaştı:

"İlk olarak 30, daha sonra ise 36 yaşında iki kez anne oldum. Anne olduktan sonra ise çocukluk travmalarının ilerleyen yaşlarda farklı şekillerde tezahür ettiğini anladım. Henüz 5.5 yaşında cinsel istismara maruz kalmış biri olarak, farkındalığımın ardından bu olayın yarattığı psikolojik etkilerden arınmaya başladım. Böylece hayal ettiklerimi gerçekleştirmek için hiçbir engelim kalmadı. Hayatımın dönüm noktası olarak ifade ettiğim 'yola çıkmak' deyimini ise hem albümümde hem de 2020'de Nesin Yayınevi'nden çıkan ilk çocuk kitabımda kullandım. O yollarda yürürken, bu hikayelerin bir gün kitap ve şarkılara dönüştüreceğimi tahmin etmiyordum."

"SANAT ESERİ ÜRETMEYİ HEM DOĞUM HEM DE ÖLÜM HALİ OLARAK GÖRÜYORUM"

Hayatı boyunca çocuklara temas eden kitaplar yazmaya ve yaralı yetişkinlere temas eden şarkılar üretmeye devam etmek istediğini dile getiren Eylem Erdem Uğurlu, "Birinin kelimelerinin ve müziğinin başka insanların dünyasında yer bulması benim için hep çok değerli bir durum oldu. Bu yüzden kendi dünyasını bu temeller üstünde kuran biri olarak, yolculuğuma Kurucu Ortağı olduğum Yolcu Sanat çatısı altında devam ederek yaşadıklarını paylaşmak isteyen kişilerle bir şekilde temas kurmak istiyorum. Sanat eseri üretme sürecini hem bir doğum hem de ölüm hali olarak görüyorum ve sanatım aracılığıyla beni dinleyen ve okuyan herkesin dünyasında bir yer bulmayı bekleyeceğim. Hem sosyal medyadan hem de dijital platformlardan şarkılarımı ve iyileştirici hikayelerimi paylaşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.


Çocuğa şiddet mücadelesine müzik dünyasından destek

Doğum, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çocuğa şiddet mücadelesine müzik dünyasından destek - Son Dakika


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