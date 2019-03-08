Son Dakika Haberleri: Çocuğa Şiddet Nijerya'ya 6 Milyar Dolar Kaybettiriyor

Çocuğa Şiddet Nijerya'ya 6 Milyar Dolar Kaybettiriyor

52 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da çocuklara yönelik şiddetin her yıl ekonomiyi 6,1 milyar dolar zarara uğrattığı belirtildi.

Çocuğa Şiddet Nijerya'ya 6 Milyar Dolar Kaybettiriyor, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da çocuklara yönelik şiddetin her yıl ekonomiyi 6,1 milyar dolar zarara uğrattığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Nijerya hükümet tarafından yayımlanan "Nijerya'da Çocukların Korunması" başlıklı raporda, çocuklara yönelik şiddetin ülkeye yılda 6,1 milyar dolara mal olduğu belirtildi.

Nijerya Kadın İşleri ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı Başsekreteri Ifeoma Anagbogu, raporla ilgili yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik şiddetin maliyetinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Anagbogu, "Şiddet, çocukların sağlığını, eğitimini ve verimliliğini etkiliyor. Çocuklara yönelik her türlü şiddeti ortadan kaldırmamız gerekiyor, bu hem ahlaki hem de ekonomik açıdan çok önemli." dedi.

Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanlığından Olajide Odewale, ülkede çocuklara yönelik şiddeti azaltmak için hükümetin finansmanının artırılması gerektiğini ifade etti.

Raporda, ülkedeki çocukların yarısının ebeveynleri, akrabaları, bakıcıları tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:02 Kaynak: AA

Afrika, Nijerya, Güncel
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