"Çocuğa taciz" iddiasıyla bıçaklanıp sokakta gezdirilen kişi tacizi engellemek istemiş - Son Dakika

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Diyarbakır'da geçtiğimiz günlerden meydana gelen korkunç olayda, 40 yaşındaki Ergün Arslan bir parkta kız çocuğunun fotoğrafını çektiğini düşünülerek bıçaklanmış ve yaralı şekilde sokakta gezdirilmişti. Ağır yaralanması nedeniyle hastanede hayatını kaybeden Arslan'ın ölümüne ilişkin olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre Arslan'ın kızın fotoğrafını çeken kişi olmadığını yanında, tacizi de engellemeye çalıştığı belirtildi.

TACİZİ ONUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ SANDILAR

İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilmeyen bir kişinin, G.S. isimli kız çocuğunu taciz ettiği iddiası üzerine, çocuğun durumu ailesine anlattığı, ailenin ise mahalledeki bir grup gence konuyu aktardığı öğrenildi. Taciz olayının yaşandığı iddia edilen Anzele Parkında Ergün Arslan'ın görüldüğü, tacizi onun gerçekleştirdiği sanılıp, çevrede toplanan kalabalık tarafından darbedildiği ve ardından da sokak arasına götürülüp S.D. (16) tarafından bıçaklandığı belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ 3 TUTUKLAMA

Polis ekiplerince yapılan çalışmada güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği, bu kapsamda olaya karıştıkları değerlendirilen B.E. (23), C.Y. (18), E.H.T (16), İ.P. (17), S.D., S.B. (16) ve M.M.'nin (16) yakalandığı belirtildi. Şüphelilerden B.E., E.H.T ve S.D.'nin sevk edildikleri adliyede tutuklandıkları öğrenildi.

ÇOCUĞUN İFADESİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturmayı derinleştiren Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, tacize uğradığı iddia edilen G.S.'ye, Ergün Arslan'ın resmini gösterdiğini, küçük çocuğun fotoğrafı çekenin Ergün Arslan olmadığını söylediği öğrenildi.

"AĞABEYİM YAPTIKLARINI YANLIŞ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ"

Ergün Arslan'ın kardeşi Süleyman Arslan, olaydan sonra mahalleye gittiğini belirterek, "Kendimi farklı biri olarak tanıttım. Mahalledekiler bana, bazı gençlerin Anzele Parkı'nda suya giren kızlara laf attığını ve tacizde bulunduğunu söyledi. Daha sonra ağabeyim de onlara yaptıklarının ayıp olduğunu belirterek, 'Ramazan ayındayız ne yapıyorsunuz, terbiyesizlik yapmayın' demiş. 'Sen de kimsin' gibisinden konuşmuşlar. Bir arbede yaşanıyor. Orada öğrendiğimiz, öldürüldükten sonra olay ağabeyimin üzerine dönüyor. Mahalledekilere 'Bu tacizde bulunmuş, kovalayıp öldürdük' demişler. Bu ramazan ayında kimsenin günahını alamayız. Taciz olayı kesinlikle yoktur" dedi.