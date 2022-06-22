Çocuğa taciz şüphelisine linç girişimini, polis havaya ateş açıp önledi - Son Dakika
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Çocuğa taciz şüphelisine linç girişimini, polis havaya ateş açıp önledi

22.06.2022 11:55
Çocuğa taciz şüphelisine linç girişimini, polis havaya ateş açıp önledi

BURSA'da, S.K.'yi (15) mesaj göndererek taciz ettiği öne sürülen M.K. (30), kız çocuğunun ailesi ve çevredekiler tarafından linç edilmek istendi.

BURSA'da, S.K.'yi (15) mesaj göndererek taciz ettiği öne sürülen M.K. (30), kız çocuğunun ailesi ve çevredekiler tarafından linç edilmek istendi. Polis, şüpheliyi kalabalığın elinden havaya ateş açıp, biber gazı kullanarak aldı. Gözaltına alınan M.K., polis koridoruyla ekip otosuna bindirildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.K., daha önce sahibi olduğu konfeksiyon atölyesinde çalışan ve aynı mahallede oturan S.K. isimli kız çocuğunu cep telefonundan mesajla taciz etti. S.K.'nin durumu anlatması üzerine öfkelenen aile, çocuklarına tacizde bulunduğu iddiasıyla M.K.'nin evine gitti. Şüphelinin gelenleri görerek kaçmak istemesi üzerine arbede çıktı. Toplanan mahalleli de olaya dahil olarak linç girişiminde bulundu. Kalabalıktan kaçarak evine saklanan M.K., polis ekiplerine bildirerek, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve bekçi sevk edildi.

Yaklaşık 50 kişilik kalabalığı dağıtmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, şüphelinin evinin bulunduğu bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Bina kapısının önüne getirilen polis aracına polis koridoruyla bindirilen M.K.'ye yine saldırılmaya çalışıldı. Gözaltına alınan şüpheliyi polis aracından indirmek isteyen kalabalığa biber gazıyla müdahale eden ekipler, havaya uyarı ateşi açarak dağıtmaya çalıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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YÜZÜNÜ VE PLAKAYI MASKE İLE GİZLEYİP, HAVAYA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ, POLİSİN TAKİBİ SONUCU YAKALANDI YÜZÜNÜ VE PLAKAYI MASKE İLE GİZLEYİP, HAVAYA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ, POLİSİN TAKİBİ SONUCU YAKALANDI Jandarmanın havaya ateş açtığı görüntülere valilikten açıklama geldi: Aracın üzerine taş atılması sonucu havaya ateş açılarak kalabalık dağıtılmıştır Jandarmanın havaya ateş açtığı görüntülere valilikten açıklama geldi: Aracın üzerine taş atılması sonucu havaya ateş açılarak kalabalık dağıtılmıştır
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuğa taciz şüphelisine linç girişimini, polis havaya ateş açıp önledi - Son Dakika

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