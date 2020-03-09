Çocuğa tokat attığı görüntüleri sosyal medyada yayımlanan sanığa 2 yıl 5 gün hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuğa tokat attığı görüntüleri sosyal medyada yayımlanan sanığa 2 yıl 5 gün hapis - Son Dakika

Çocuğa tokat attığı görüntüleri sosyal medyada yayımlanan sanığa 2 yıl 5 gün hapis

7 saat önce

Mersin'in Mezitli ilçesinde 5 yaşındaki çocuğa tokat attığı görüntüleri sosyal medyada yayımlanan tutuksuz sanık, 2 yıl 5 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Çocuğa tokat attığı görüntüleri sosyal medyada yayımlanan sanığa 2 yıl 5 gün hapis, System.String[]

Mersin'in Mezitli ilçesinde 5 yaşındaki çocuğa tokat attığı görüntüleri sosyal medyada yayımlanan tutuksuz sanık, 2 yıl 5 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 21. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.


Söz alan müşteki avukatı, suçun maddi ve manevi unsurlarının gerçekleştiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.


Mahkeme hakimi, sanık Nadir K'yi küçük çocuğa tokat attığı gerekçesiyle 7 ay 15 gün, babaya karşı şiddet eyleminden 3 ay 10 gün, mala zarar vermeden 5 ay, ölümle tehdit suçundan 8 ay 10 gün olmak üzere 2 yıl 5 gün hapis cezasına çarptırdı.

Hakim, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı.


Müşteki avukatı Hibe Gökalp, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklama, verilen cezayı düşük bulduklarını belirterek, kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.


Olay

Merkez Mezitli ilçesindeki sitede oynayan çocuklar arasında tartışma çıkmış, ailelerin müdahil olduğu tartışma sırasında aynı sitede oturan Nadir K'nin, 5 yaşındaki Suriye asıllı Ürdün vatandaşı A.K'ye tokat attığı görüntüler sosyal medyada yayılmıştı.


Sanık hakkında çocuğun, ablası ve babasına yönelik davranışları nedeniyle "mala zarar verme", "basit yaralama" ve "tehdit" suçlamasıyla dava açılmış, Nadir K. hakkında ayrıca A.K'ye yönelik "basit yaralama" suçundan da iddianame düzenlenmiş ve dosyalar birleştirilmişti.


Hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istenen Nadir K, ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sosyal medya fenomenine "Gerizekalı" diyen Okan Bayülgen ifade verdi
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'da geçtiğimiz yıl her gün 11 çocuk cinsel istismara karşı mağdur oldu Oyuncu Barış Arduç, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oluyor

Son Dakika Haberleri
18:02 Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölü olarak yatıyor
18:01 Çubuk Kaymakamı Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş'dan ADEM ve huzurevine ziyaret
18:01 Marmaris'te güneşi gören sahile koştu
18:00 Kışanak ve Tuncel'in yargılanmalarına devam edildi
18:00 Başkan Mehmet Cabbar'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 18:05:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuğa tokat attığı görüntüleri sosyal medyada yayımlanan sanığa 2 yıl 5 gün hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]