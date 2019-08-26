Çocuğa yatırım
1 saat önce
Yeni işbirliğinden 300 bin TL kazanan Serengil, tüm parayı doğacak olan çocuğuna yatırım için kullanacağını söyledi.
Yeni işbirliğinden 300 bin TL kazanan Serengil, tüm parayı doğacak olan çocuğuna yatırım için kullanacağını söyledi. Hamilelik nedeniyle hassas bir dönem geçirdiğini, sosyal medya dahil birçok şeyden uzak kaldığını belirten Serengil, yeni sezonda ekranlarda olacağını da duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:27
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