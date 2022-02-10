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Çocuğu arabanın bagajına koyan babanın şaşkına çeviren ifadesi: Araba kalabalıktı, yaramazlık yapınca sinirlendim - Son Dakika

Çocuğu arabanın bagajına koyan babanın şaşkına çeviren ifadesi: Araba kalabalıktı, yaramazlık yapınca sinirlendim

10.02.2022 16:35

Esenler'de görenleri dehşete düşüren olayda oğlunu kapağı açık bagajda taşıyan baba Nurullah Gökarslan polise, "Çocuk yaramazlık yapınca ben de sinirlendim. Gerekli önlemleri alıp bagaja koydum" ifadesini verdi.

Geçen pazar günü Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde Nurullah Gökarslan otomobiliyle küçük çocuğu kapağı açık bagajda taşımıştı. Kaydedilen görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri sürücü Nurullah Gökarslan'a yakaladıktan sonra 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' ve 'Araç Dışında Yolcu Taşımak' suçlarından toplamda bin 861 lira para cezası kesildi.

"ÇOCUK YARAMAZLIK YAPINCA BEN DE SİNİRLENDİM"

Ayrıca Nurullah Gökarslan'a 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesinden adli işlemleri yapılmak üzere Atışalanı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Gökarslan'ın ifadesinde, "Arabanın içi çok kalabalıktı. Çocuk yaramazlık yapınca ben de sinirlendim. Gerekli önlemleri alıp bagaja koydum" dediği öğrenildi.

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Para Cezası, Esenler, Polis, Çocuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocuğu arabanın bagajına koyan babanın şaşkına çeviren ifadesi: Araba kalabalıktı, yaramazlık yapınca sinirlendim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çocuğu arabanın bagajına koyan babanın şaşkına çeviren ifadesi: Araba kalabalıktı, yaramazlık yapınca sinirlendim - Son Dakika
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