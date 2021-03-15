Çocuğu darp edilen babadan şok iddia: "Oğlumu korktuğu şey ile tehdit etmişler" - Son Dakika

Çocuğu darp edilen babadan şok iddia: "Oğlumu korktuğu şey ile tehdit etmişler"

15.03.2021 01:10

Çocuğu darp edilen babadan şok iddia: "Oğlumu korktuğu şey ile tehdit etmişler" Kreşte öğretmeni tarafından darp edilen çocuğun babası olayı anlattı Kreşe görüntüleri izlemeye giden babaya kameraların hafta sonu çalışmadığını söylediler Baba Tümay Uzun: "Görüntüleri izlerken öğretmen...

Çocuğu darp edilen babadan şok iddia: "Oğlumu korktuğu şey ile tehdit etmişler"

Kreşte öğretmeni tarafından darp edilen çocuğun babası olayı anlattı

Kreşe görüntüleri izlemeye giden babaya kameraların hafta sonu çalışmadığını söylediler

Baba Tümay Uzun: "Görüntüleri izlerken öğretmen yanımdaydı, herhangi bir açıklaması olmadı"

"Görüntülerde her şey ortada, gerekli mecralarda işlemleri başlattım"

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir kreşte eğitim gören ve öğretmeni tarafından darp edildiği görüntüler güvenlik kamerasına yansıyan 5 yaşındaki çocuğun babası konuyla alakalı açıklama yaptı. Görüntüleri izlediğinde şok olan baba Tümay Uzun, "Çocukları tehdit ile bastırıyorlar. Benim oğlumu şu şekilde bastırdılar; benim oğlum normalde polisten çok korkan bir çocuktu. ve çocukların hassas noktalarını çok iyi biliyorlar, polis ile tehdit ediyorlar" dedi.

İddia göre, 13 Mart Cumartesi günü Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir kreşte eğitim gören M.U. isimli 5 yaşındaki çocuk öğretmeni tarafından darp edildi. 3 yaşındaki kızı ve 5 yaşındaki oğlunu kreşten almaya giden baba, sürekli kafasını tutarak acıdığını söyleyen 5 yaşındaki çocuğuna ne olduğunu sordu. Küçük çocuk tedirgin bir şekilde ağlamaya başlayarak kafasını tutunca, kız kardeşi ise öğretmeninin kardeşini ittirdiğini söyledi. Durumdan şüphelenen baba tekrar kreşe dönüp güvenlik kamerası görüntülerini izlemek istedi. O esnada kreşte bulunan kişiler, hafta sonu güvenlik kamerasının çalışmadığını iddia edince, baba durumu müdüre aktardı. Daha sonrasında müdürün de olay yerine gelmesi ile birlikte çocuğunun şiddete maruz kaldığı görüntüleri izleyen baba durum karşısında şok olarak, öğretmen ve kreş hakkında şikayette bulundu.

Şiddet kamerada

Çocuğun şiddete maruz kaldığı ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise; 5 yaşındaki M.U. top havuzunda oynarken bir kadın öğretmen tarafından çekilip yere itildiği görüldü.

Hafta sonu kayıtların çalışmadığını söylediler

Çocuklarını kreşe almaya gittiği esnada oğlunun başını tutarak acıdığını söylemesi üzerine olayın ortaya çıktığını aktaran baba Tümay Uzun, "Ben eşimle birlikte kreşe çocukları almaya gittim ve oğlumu almaya gittiğimde başını tutuyor, başının acıdığını söylüyordu. Yüzünde de bir panik havası vardı. Ben normal bir şekilde düştüğünü düşündüm o anda da çokta üzerine gitmek istemedim. Daha sonrasında yolda birkaç kez sordum, başını nereye vurdun, ne yaptın gibisinden. O herhangi bir şey söylemedi, daha sonrasında ağlamaya başladı ve başım çok acıyor demeye başladı. Görüntülerde arkada duran küçük bir kız çocuğu var, o benim diğer çocuğum. O söyledi, öğretmen itti dedi. Şüphelendim ve hemen kreşe geri döndüm. Kreş görevlilerine kamera görüntülerini izlemek istediğimi söyledim, kendileri de hafta sonunun kamera kayıtlarının çalışmadığını ve görüntüyü veremeyeceklerini söylediler. Okul müdürünü aradım, benim oğlum kafasını çarpmış ve eğer çok şiddetli çarptıysa doktora göndereceğim, bu yüzden izlemek istediğimi söyledim. O da olayları bilmediği veya görmediği için tabi gidip izleyebilirsiniz dedi" diye konuştu.

Görüntüleri izlerken çok tedirginlerdi

Görüntülerin başında öğretmenin olayı yapmadığını söylediğini ve görüntüler sonrasında ise konu ile alakalı bir açıklamada bulunmadığını belirten Uzun, "Çok tedirgindiler, o görüntüleri onlar ile birlikte izledik maalesef o görüntülere ulaştık. Görüntülerde direk olarak öğretmenin, çocuğumu şiddete maruz bıraktığı görüntüleri gördüm. Doğal olarak bende bir babayım ve bir anda hiddetlendim. Tepkimi gösterdim ve direk olarak okul yönetimini, müdürü çağırdım. Kendisi de 15 dakika içerisinde okulda oldu ve o zaman zarfında kimsenin okuldan çıkmasına müsaade etmedim. Çünkü çok hassas bir konu. Bundan dolayı da o anda beklettim, 2 kişiyi de. Okul müdürü geldi ve haklısınız dedi, bu görüntüleri tasvip etmiyorum dedi. Ertesi gün yani bugün kendisi saat 12 gibi aradı ve ben öğretmenimin yanındayım dedi. Kamera görüntülerini izlediğim esnada öğretmen yanımdaydı. Kendisi ilk görüntü başladığından itibaren kendisinin yapmadığını savunuyordu ve görüntüden sonra da herhangi bir açıklaması olmadı" şeklinde konuştu.

Görüntülerde her şey ortada

Okul yönetiminin, öğretmenin arkasında durduğunu belirten baba Uzun, "Görüntülerde her şey ortada, niye yapabilir ki ? Bir çocuğun top havuzunda başka bir çocuğa top atmasından dolayı bu şiddeti uygulamayı soramazsınız. Şikayetçi oldum gerekli mercilere. Kurum ve öğretmen hakkında şikayetçi oldum. Yanında duran görevliden de şikayetçi oldum. Öğretmen olayı ört pas etmeye çalışırken kendisi de suça ortak oldu. Hiçbir şekilde gözaltı söz konusu değil. Okul yönetimi de kendisinin arkasında duruyor. O kurumda şuan 50-60 tane öğrenci var. Darp olayına karışan 1 kişiyi siz o eğitim kurumunda tutmak ile nasıl büyük bir hata yapıyorsunuz o da ayrı bir konu. Ben gerekli mecralarda, gerekli işlemleri başlattım" ifadelerini kullandı.

Çocukları tehdit ile bastırıyorlar

Daha öncesinde de şüphelendiği durumlar olduğunu ancak elinde somut bir kanıt olmadığı için sonuca varamadıklarını ifade eden Tümay Uzun, "Hukuki yollarla sonuna kadar hakkımızı arayacağız. Çünkü bizim hayatta en değer verdiğimiz varlıklarımız çocuklarımızdır. Bu sadece benim başıma gelen bir olay gibi düşünmeyin. Maalesef herkes çok dikkatli olmak zorunda, çünkü çocukları tehdit ile bastırıyorlar. Benim oğlumu şu şekilde bastırdılar; benim oğlum normalde polisten çok korkan bir çocuktu. ve çocukların hassas noktalarını çok iyi biliyorlar, polis ile tehdit ediyorlar. Ben bu olayı kızım olmasaydı öğrenmemiş olacaktım. Daha öncesinde böyle şüphelendiğim bir olay oldu ama somut bir kanıtımız olmadığı için herhangi bir sonuca varamadık" dedi.

Çocuğu darp edilen babadan şok iddia: Oğlumu korktuğu şey ile tehdit etmişler
Çocuğu darp edilen babadan şok iddia: Oğlumu korktuğu şey ile tehdit etmişler
Çocuğu darp edilen babadan şok iddia: Oğlumu korktuğu şey ile tehdit etmişler
Çocuğu darp edilen babadan şok iddia: Oğlumu korktuğu şey ile tehdit etmişler

Öğretmen, Sakarya, Polis, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocuğu darp edilen babadan şok iddia: 'Oğlumu korktuğu şey ile tehdit etmişler' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Çocuğu darp edilen babadan şok iddia: "Oğlumu korktuğu şey ile tehdit etmişler" - Son Dakika
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