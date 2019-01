Çocuğu Ders Çalışmayan Aileler Dikkat!!

Çocuklar zaman zaman ders çalışmak için gerekli motivasyonlarını kaybederler. Bu gibi durumlarda çoğu aile ne yapacağını bilemez ve çocuğunu zorlamaya başlar. Çocukların ders çalışma alışkanlıkları üzerine 29 yıldır araştırmalar yapan, "Hipnotik Öğrenme" kitabının yazarı, eğitim uzmanı Adil Maviş, ders çalışma alışkanlığı geliştiremeyen çocukların aileler tarafından zorlanmasının hatalı bir davranış olduğunu söyledi.

ÇOCUĞUNUZA KIZMAYIN!

Ders çalışmama sorununun sanıldığı kadar basit bir konu olmadığını belirten Adil Maviş, çocuğa kızmanın son derece yanlış olduğunu vurguladı. Maviş, "Bu sorun sanıldığı kadar basit bir sorun değildir. Ders çalışmak istemeyen çocuk neden ders çalışması gerektiği konusunda ikna olmamış çocuktur. 'İstersem yaparım', 'Notlarımın neden düştüğünü biliyorum ikinci dönem toparlayacağım', 'Herkesin notu düşük geldi' gibi savunma mekanizmalarına karşı kızmayın. Çocuğa, 'Bu konuda sana yeterince fırsat vermek ve sözünde durman için seni desteklemek istiyoruz' şeklinde telkinde bulunun" diye konuştu.

AİLELER NE YAPABİLİR?

Ailelerin ders çalışmayan çocuk için yapabileceklerini sıralayan eğitim uzmanı Adil Maviş, "Derslerini iyileştirmek için her ders için nasıl bir strateji izleyeceğini size anlatmasını isteyin. İkna olmadığınız konularda açıklamalarını detaylandırması için sorular sorun (bunu ne zaman yapacaksın? Ne kadar yapacaksın? Yapmadığın zamanlarda bu konuda seni uyarmamızı kabul ediyor musun? v.b). Verdiği yanıtlarını bu konudaki taahhütlerini yazılı hale getirerek kayıt altına alın. Bir eğitimci, rehber öğretmen, eğitim koçu gibi bir uzmanın şahitliğinde imzalatın.Evde ders çalışmayan öğrenciyi evde çalışmaya zorlamak yerine etüt merkezlerinden yardım alın. Oraya gittiğinde çalışmaya karşı direnci kırılacak. O gün için çalışmalarını kayıt altına almak ve ne yaptıklarını görmek ve kendilerinin de görmeleri için bir "Seyir defteri" tutmasını isteyin. Bu otokontrollerini arttıracak o gün içinde hangi saatte ne yaparak günü geçirdiklerini yazarak somut bir verinin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Bu defteri her gün yatmadan önce görmek istediğinizi söyleyin. Motivasyon öğrenmek için gerekli disiplinin sürdürebilirliğini sağlar. Motive olmasını sağlayamıyorsanız, gönülsüz, isteksiz bir çalışmanın verimli geçmişinden söz edemezsiniz. Bunun için ders çalışırken müzik dinlemesine izin verin. Motivasyonu arttıracak etkinliklere katılmasını teşvik edin. Bilinçaltını ders çalışmaya şartlandıran telkinlerden yararlanın. Bu konuda hizmet veren öğrenme terapistleri olduğu kadar internet ortamında da bazı kaynaklara ulaşabilirsiniz. Her gün yatarken bu kayıtları dinleyerek uykuya geçmeleri 3 hafta gibi bir süre içinde ders çalışma isteklerini belirgin bir şekilde arttırdığı gözlenmiştir."

GEREKİRSE EĞİTİM TERAPİSTİNDEN YARDIM ALIN

Ders çalışma isteği olmayan çocuklar için ailelerin gerektiği durumlarda eğitim terapistlerine başvurabileceklerini dile getiren Adil Maviş, geciktirmenin sadece eğitim açısından etkili olmayacağının, başka kötü sonuçları da doğurabileceğinin altını çizdi. Maviş, "Terapiste başvurmanın gecikmesi sadece eğitim açısından değil aile ilişkileri için de oldukça olumsuz sonuçlar yaratabilir. Bundan kaçınmak ya da geciktirmek, çocuğun okuldan soğumasının yanında aile ilişkilerine de zarar verecektir. Bir uzmandan randevu alıp çocuğunuz ile birlikte gitmeniz bunu ne kadar ciddiye aldığınızı ve sizi ne kadar rahatsız ettiğinin en önemli göstergelerinden biridir. Bunun yerine kızmak, cezalandırmak, tehdit etmek, zorlamak gibi yöntemlerin çoğunlukla işe yaramadığını çocuk ve aile arasındaki güven ilişkilerini zedeleyip çocuğun daha çok içe kapanması veya taleplerinize duyarsız kalmasına neden olabilmekte bazen de öfke patlamaları yaşayıp kişilik gelişimlerini de olumsuz etkileyebilmektedir.