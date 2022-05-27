Çocuğu Duhok'taki PKK saldırısında yaralanan baba: "PKK sadece sivilleri hedef alıyor" - Son Dakika
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Çocuğu Duhok'taki PKK saldırısında yaralanan baba: "PKK sadece sivilleri hedef alıyor"

27.05.2022 13:03
Çocuğu Duhok'taki PKK saldırısında yaralanan baba: "PKK sadece sivilleri hedef alıyor"

Terör örgütü PKK'nın, Duhok'un Amedi ilçesinde dün düzenlediği saldırıda çocuğu yaralanan Ferhad Nerveyi, PKK'nın sürekli Amedi halkını hedef aldığını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın, Duhok'un Amedi ilçesinde dün düzenlediği saldırıda çocuğu yaralanan Ferhad Nerveyi, PKK'nın sürekli Amedi halkını hedef aldığını söyledi.

PKK'nın, Amedi'ye bağlı Bamerni nahiyesindeki dünkü saldırısında çocuğu yaralanan Nerveyi, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nerveyi, "Çocuğum PKK'nın düzenlediği saldırıda yaralandı. Kürdistan Bölgesi Başkanlığından PKK'nın Amedi'deki eylemlerine bir sınır koymasını bekliyoruz. PKK sadece sivilleri hedef alıyor." ifadelerini kullandı.

PKK'nın dünkü saldırısına ilişkin konuşan Nerveyi, "Bamerni nahiyesinin Zivesera köyündeydik. Saat 16.30 civarıydı. PKK 3 havan topu attı ve bu yakınlarımıza düştü. 2 çocuk saldırıda öldü ve çocuğum da yaralandı." dedi.

Nerveyi, şunları kaydetti:

"Herkes çok iyi biliyor ki PKK bu işin arkasında. Güvenlik güçleri olay yerine geldi ve PKK'nın bunu yaptığı biliniyordu. Kürdistan Bölgesi, PKK'nın saldırılarını durdurmak için ciddiyetle hareket etmelidir. Bu ilk değil son da olmayacaktır. PKK sürekli Amedi halkını hedef alıyor. PKK bu saldırılarla Kürdistan Bölgesi'nin istikrarını hedef alıyor."

IKBY Anti-Terör Birimi, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, PKK'nın Amedi'ye bağlı Eredna köyüne roketle düzenlediği saldırıda 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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