Üye Girişi
Çocuğu gibi sevdiği köpeği canice öldürüldü konuyu yargıya taşıdı - Son Dakika

Çocuğu gibi sevdiği köpeği canice öldürüldü konuyu yargıya taşıdı

18.01.2022 10:22
Çocuğu gibi sevdiği köpeği canice öldürüldü konuyu yargıya taşıdı

Sivas'ta kangal ırkı Çakır isimli köpeği önce dövüldükten sonra tüfekle vurularak öldürülen vatandaş, köpeğini öldürenlerin gereken cezayı almaları için şikayetçi oldu.

Sivas'ta kangal ırkı Çakır isimli köpeği önce dövüldükten sonra tüfekle vurularak öldürülen vatandaş, köpeğini öldürenlerin gereken cezayı almaları için şikayetçi oldu.

Sivas merkeze bağlı Hayırbey köyünde geçtiğimiz günlerde yürek sızlatan bir olay yaşandı. İddiaya göre, köy sakinlerinden Mikail Aktaş'ın kangal ırkı 'Çakır' isimli köpeği evin önünde oynuyordu. Bu sırada bir tüfek sesi gelince köpek o tarafa doğru gitti. Aktaş, köpeğinin peşinden gittiği sırada 5 kişilik bir ekip görüp yanlarına ulaştı ve köpeğinin nerede olduğunu sordu. Şahıslar Mikail Aktaş'a 'köpeğini vurduk, derenin içinde' deyince Aktaş'ın dünyası başına yıkıldı. Dereye giden Aktaş, köpeğini kanlar içerisinde boğazından tüfekle vurulmuş ölü halde buldu. Mikail Aktaş, çocuğum gibi seviyordum dediği Çakır'ın önce dövüldüğünü sonra da öldürüldüğünü söyledi. Aktaş'ın durumu jandarma ekiplerine bildirmesinin ardından ekipler olay yerine gelerek tutanak tuttu. İddiaya göre, genç adam köpeğini husumetli oldukları C.Ç. ve S.A.'ın öldürdüğünü söyledi. Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan, köpeğin öldürülmesine sebebiyet veren şahsın tespit edildiğini ve şahsın hakkında hem idari hem de adli süreç başlatıldığını açıkladı.

ÖNCE DÖVÜP SONRA VURDULAR

Köpeği öldürülen Mikail Aktaş, "Köpeğim kapıda boştaydı. Araziden bir tüfek sesi geldi. Köpek tüfek sesini duyunca o yöne koşmaya başladı, ben de peşinden gittim. Gözden kaybettim köpeğimi. Birileri domuzlara ateş etmiş. Köpeğimi ararken üç el silah sesi geldi. Silah sesinin geldiği yöne doğru gittim. Orada kan izi vardı. Köpeğimi görmedim. İleride 5 kişilik bir grup vardı. 2'sinin elinde tüfek vardı. Peşlerinden gittim ve köyün girişinde yetiştim bunlara. 'Köpeğime ne oldu' dedim. 'Köpeğini vurduk, derede' dediler. Ellerindeki tüfeğin biri kırılmıştı. Köpeği önce dövmüşler sonra vurmuşlar. Köpeğin yanına gittiğimde köpek ölüydü. Kangal köpeğiydi. İsmi Çakır idi. Çocuğum gibi seviyordum. İki senedir bakıyordum. Çok üzüldüm, ağladım. Aramızda husumet vardı. Bundan dolayı yaptılar. Köpeğimi kasıtlı olarak vurdular. Önce dövüp sonra canice boğazından vurmuşlar. Jandarmaya şikayet ettim, gelip tutanak tuttular. Bütün yetkilileri göreve davet ediyorum. Ceza almalarını istiyorum. Cezasız kalmasınlar. Bugün benim köpeğimi vuranlar yarın da başkasının köpeğini vuracaklar" dedi.

(Demet Karakuş - Volkan Kaplan/ İHA)

Çocuğu gibi sevdiği köpeği canice öldürüldü konuyu yargıya taşıdı

YORUMLAR
500

Kangal, Silah, Köpek, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çocuğu gibi sevdiği köpeği canice öldürüldü konuyu yargıya taşıdı - Son Dakika


Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı         
17:09
Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi         
16:33
Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL         
15:53
Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde         
14:37
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak         
14:15
Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar         
13:55
Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı         
13:31
İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım         
12:47
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36

Son Dakika Haberleri
17:09 Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı
17:01 Başakşehir'deki hastanede hamile hemşireyi darbeden saldırganlar tutuklandı
16:56 Dünyanın en pahalı evi İtalya'da yarım milyar euroya satışa çıkıyor!
16:34 Konut fiyatlarında rekor artış! Önceki yıla göre yüzde 50 yükseldi
16:32 Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi
16:31 Son sözleri "abla beni kurtar" oldu! Boşanma davasına 1 gün kala öldürüldü
16:06 Kazaya karışan taksici terör estirdi! Elinde bıçakla tehditler savurdu: Evine el bombası atmazsam adam değilim
15:52 Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL
15:51 SETA Genel Müdürü Çay: Sivil toplum kavramı kültürümüze uygun değil, yeniden tanımlanmalı
15:43 İsmail Kartal'dan Vitor Pereira'ya gönderme! Fenerbahçeliler umutlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 17:20:05. #1.12#
SON DAKİKA: Çocuğu gibi sevdiği köpeği canice öldürüldü konuyu yargıya taşıdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement