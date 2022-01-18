Çocuğu gibi sevdiği köpeği canice öldürüldü, konuyu yargıya taşıdı - Son Dakika

Çocuğu gibi sevdiği köpeği canice öldürüldü, konuyu yargıya taşıdı

SİVAS Sivas'ta Kangal ırkı Çakır isimli köpeği önce dövüldükten sonra tüfekle vurularak öldürülen Mikail Aktaş, köpeğini öldürenlerin gereken cezayı almaları için şikayetçi oldu.

Sivas merkeze bağlı Hayırbey köyünde geçtiğimiz günlerde yürek sızlatan bir olay yaşandı. İddiaya göre köy sakinlerinden Mikail Aktaş'ın Kangal ırkı 'Çakır' isimli köpeği evin önünde oynuyordu. Bu sırada bir tüfek sesi gelince köpek o tarafa doğru gitti. Aktaş köpeğinin peşinden gittiği sırada 5 kişilik bir ekip görüp yanlarına ulaştı ve köpeğinin nerede olduğunu sordu. Şahıslar Mikail Aktaş'a 'köpeğini vurduk derenin içinde' deyince Aktaş'ın dünyası başına yıkıldı. Dereye giden Aktaş, köpeğini kanlar içerisinde boğazından tüfekle vurulmuş halde ölü buldu. Mikail Aktaş, çocuğum gibi seviyordum dediği Çakır'ı önce dövdüklerini sonra öldürdüklerini söyledi. Aktaş'ın durumu Jandarma ekiplerine bildirmesinin ardından ekipler olay yerine gelerek tutanak tuttu. İddiaya göre genç adam köpeğini husumetli oldukları C.Ç. ve S.A.'ın öldürdüğünü söyledi.

Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan, köpeğin öldürülmesine sebebiyet veren şahsın tespit edildiğini ve şahsın hakkında hem idari hem de adli süreç başlatıldığını açıkladı.

Önce dövüp sonra vurmuşlar

Köpeği öldürülen Mikail Aktaş, " Köpeğim kapıda boştaydı. Araziden bir tüfek sesi geldi. Köpek tüfek sesini duyunca o yöne koşmaya başladı bende peşinden gittim. Gözden kaybettim köpeğimi. Birileri domuzlara ateş etmiş. Köpeğimi ararken üç el silah sesi geldi. Silah sesinin geldiği yöne doğru gittim. Orada kan izi vardı köpeğimi görmedim. İleride 5 kişilik bir grup vardı 2'sinin elinde tüfek vardı. Peşlerinden gittim ve köyün girişinde yetiştim bunlara. 'Köpeğim ne oldu' dedim. 'Köpeğini vurduk derede' dediler. Ellerindeki tüfeğin biri kırılmıştı. Köpeği önce dövmüşler sonra vurmuşlar. Köpeğin yanına gittiğimde köpek ölüydü. Kangal köpeğiydi ismi Çakırdı. Çocuğum gibi seviyordum iki senedir bakıyordum. Çok üzüldüm ağladım. Aramızda husumet vardı. Bundan dolayı yaptılar köpeğimi kasıtlı olarak vurdular. Önce dövüp sonra canice boğazından vurmuşlar. Jandarma'ya şikayet ettim gelip tutanak tuttular. Bütün yetkilileri göreve davet ediyorum. Ceza almalarını istiyorum cezasız kalmasınlar. Bugün benim köpeğimi vuranlar yarında başkasının köpeğini vuracaklar" dedi.