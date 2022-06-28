Çocuğu Hatay'a kaçırılan anne evladını teslim aldı - Son Dakika
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Çocuğu Hatay'a kaçırılan anne evladını teslim aldı

28.06.2022 11:11
Çocuğu Hatay'a kaçırılan anne evladını teslim aldı

İngiltere'den Gaziantep'e tatile gelen ailenin çocuğu babası tarafından Hatay'a kaçırıldı.

İngiltere'den Gaziantep'e tatile gelen ailenin çocuğu babası tarafından Hatay'a kaçırıldı. Baba Hatay'da yakalandı, çocuk annesine teslim edildi.

İngiltere'den Gaziantep'e ailesi ile birlikte tatile gelen ve babası tarafından Hatay'a kaçırıldığı iddiasıyla annesi S.B.'nin kayıp müracaatı bulunan Bangladeş uyruklu R.S.H. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda Defne ilçesinin Harbiye Mahallesi'nde babası P.S.H. ile birlikte bulundu.

Olayla ilgili olarak yapılan işlemlerin ardından çocuk annesine teslim edildi. - HATAY

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Kaynak: İHA

Gaziantep, England, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuğu Hatay'a kaçırılan anne evladını teslim aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocuğu Hatay'a kaçırılan anne evladını teslim aldı - Son Dakika
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