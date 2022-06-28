Çocuğu Hatay'a kaçırılan anne evladını teslim aldı

İngiltere'den Gaziantep'e tatile gelen ailenin çocuğu babası tarafından Hatay'a kaçırıldı. Baba Hatay'da yakalandı, çocuk annesine teslim edildi.

İngiltere'den Gaziantep'e ailesi ile birlikte tatile gelen ve babası tarafından Hatay'a kaçırıldığı iddiasıyla annesi S.B.'nin kayıp müracaatı bulunan Bangladeş uyruklu R.S.H. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda Defne ilçesinin Harbiye Mahallesi'nde babası P.S.H. ile birlikte bulundu.

Olayla ilgili olarak yapılan işlemlerin ardından çocuk annesine teslim edildi. - HATAY