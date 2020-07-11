Çocuğu için göle atlayan baba boğuldu - Son Dakika

Çocuğu için göle atlayan baba boğuldu

Çorum'un İskilip ilçesinde çocuğunun içerisinde bulunduğu kayığın baraj kenarında akıntıya kapıldığını gören baba suya atladı.

Çorum'un İskilip ilçesinde çocuğunun içerisinde bulunduğu kayığın baraj kenarında akıntıya kapıldığını gören baba suya atladı. Talihsiz baba girdiği baraj gölünde boğularak yaşamını yitirirken, çocuğu kurtuldu.


Olay, ilçeye bağlı Karaburun köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Obruk Barajı kenarında bulunan kaz çiftliğine tel örgü çekmek için giden Mustafa Acar, çalıştığı sırada baraj kenarında içerisinde çocuğunun bulunduğu kayığın akıntıya kapıldığını gördü. Baraj gölünde ilerleyen kayığı çekmek için suya giren babanın çabaları yetersiz kalınca, peşinden yüzmeye başladı. Yaklaşık 30 metre kadar yüzen talihsiz adam bir süre sonra gözden kayboldu. Suda kaybolan Acar için çiftlikte bulunan yakınları ile vatandaşlar; jandarma, AFAD ve sağlık görevlilerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi ve sağlık görevlileri sevk edilirken, köylüler de sandallarla baraj gölüne girip ağlarla talihsiz adamı aramaya başladı. Yaklaşık yarım saat sonra balıkçıların ağlarına takılan Acar, sudan çıkarılarak olay yerinde hazır bekletilen ambulansa alındı. İlk müdahalesinin ardından İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Acar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - ÇORUM

Karaburun, İskilip, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 20:45 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocuğu için göle atlayan baba boğuldu - Son Dakika
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