ÇOCUĞU KAÇIRIP BAĞLADIKTAN SONRA FİDYE İSTEDİ - Son Dakika
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ÇOCUĞU KAÇIRIP BAĞLADIKTAN SONRA FİDYE İSTEDİ

23.01.2023 21:29

BOLU'da, fidye istemek için 8 yaşındaki Ö.B.Ö.?yi kaçırıp bir iş merkezinin çatısında elleri, ayakları ve ağzını bağlayan O.Ö., aileyle görüşmek için oturdukları villaya giderken, kalabalığı görünce paniğe kapıldı.

BOLU'da, fidye istemek için 8 yaşındaki Ö.B.Ö.?yi kaçırıp bir iş merkezinin çatısında elleri, ayakları ve ağzını bağlayan O.Ö., aileyle görüşmek için oturdukları villaya giderken, kalabalığı görünce paniğe kapıldı. Koşarak kaçmaya çalışan O.Ö. yakalanırken, kaçırılan çocuk ise çatıda bulundu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Alpağut Mahallesi'nde meydana geldi. Kayseri'den geldiği öğrenilen ve sokakta kalan O.Ö., bir villanın bahçesinde köpeği ile oynayan Ö.B.Ö. isimli erkek çocuğu gördü. Çocuğun ailesinin evde olmadığını fark eden O.Ö. yaklaşık 1 saat gözlem yaptı ve çocuğun eve girmesini bekledi. Çocuk eve girdiği an O.Ö. bahçede bulunan 'Golden' cinsi köpeği dışarı çıkarıp sakladı. O.Ö. daha sonra bahçede köpeğini bulamayan çocuğa köpeğinin yerini bildiğini söyledi. O.Ö. köpeğinin yanına götürme vaadiyle kandırdığı çocuğu, yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki Yaşamkent Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinin çatısına götürdü.

ELLERİNİ, AĞZINI VE AYAKLARINI BAĞLADI

Burada küçük çocuğu plastik sandalyeye oturtup, bantla ağzını kapatıp, kollarını ve bacaklarını bağlayan O.Ö., daha sonra fidye istemek üzere çocuğu kaçırdığı eve gitti. Çocuğunu evde bulamayan annenin yardım çığlıkları sebebiyle evin önünde bulunan kalabalıktan korkan O.Ö. panik içerisinde koşarak kaçmaya başladı.

15 DAKİKA TAKİBİN ARDINDAN YAKALANDI

Çocuğun babası M.Ö., vatandaşlar ve polis, şüphe üzerine O.Ö.?yü takip etmeye başladı. O.Ö. yaklaşık 15 dakika sonra Kılıçarslan Mahallesi'nde bulunan bir manavın önünde yakalandı. Linç edilmekten polis ekipleri sayesinde kurtulan O.Ö., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

ÇOCUK ÇATIDA BULUNDU

Emniyette ifadesi alınan O.Ö., çocuğu fidye için kaçırdığını ve asayiş şube müdürlüğüne yakın olan iş merkezinin çatısına sakladığını itiraf etti. Aile ve polis ekipleri iş merkezinin çatısına gittiklerinde çocuğu ağzı ve vücudu sandalyeye bantlanmış halde buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuğun herhangi bir sorunu olmadığı öğrenildi. O.Ö.?nün emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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Kayseri, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇOCUĞU KAÇIRIP BAĞLADIKTAN SONRA FİDYE İSTEDİ - Son Dakika

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