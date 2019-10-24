Son Dakika Haberleri: Çocuğu kamyonun altında kalmaktan kurtaran esnaf, yola kasis istiyor
Son Dakika Güncel Çocuğu kamyonun altında kalmaktan kurtaran esnaf, yola kasis istiyor

Çocuğu kamyonun altında kalmaktan kurtaran esnaf, yola kasis istiyor

14 dakika önce

İzmir'in Buca ilçesinde, annesiyle alışverişe çıkan bir çocuğu son anda kamyonetin altında kalmaktan kurtaran esnaf Erkan Kırceylan, aynı olayların yeniden yaşanmaması için yola kasis veya trafik ışığı istiyor.

Çocuğu kamyonun altında kalmaktan kurtaran esnaf, yola kasis istiyor, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde, annesiyle alışverişe çıkan bir çocuğu son anda kamyonetin altında kalmaktan kurtaran esnaf Erkan Kırceylan, aynı olayların yeniden yaşanmaması için yola kasis veya trafik ışığı istiyor.

Yıldız Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde dün annesiyle alışverişe gelen 3-4 yaşlarındaki bir çocuğu, yola fırladığı anda tutarak kamyonetin altında kalmaktan kurtaran 47 yaşındaki manav Kırceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aynı olayı kendi çocuğunda da yaşadığını belirtti.

Dün yaşanan olayda refleksle çocuğu tuttuğunu ve kamyonetin altında kalmaktan kurtardığını aktaran Kırceylan, "Müşterimiz dükkana çocuğuyla geldi. O sırada ben arkadaşla fiyatlandırma yapıyordum, sırtım dükkana dönüktü. Çocuk bir anda yola fırladı ben de can havliyle çocuğu çekip tuttum. Aynı şeyi kendi çocuğumda da yaşamıştım. Trafiğin çok yoğun bir saatinde çocuğum yola fırlamıştı, araba silme geçmişti. Burası trafiğin çok hızlı aktığı bir bölge. Aynı olayların tekrar yaşanmaması için buraya kasis veya trafik lambası yapılması gerekiyor." diye konuştu.

İzmir'in Buca ilçesinde, annesiyle alışverişe çıkan bir çocuk, esnafın dikkati sayesinde kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulmuş, bu anlar güvenlik kameralarına yansımıştı.

İzmir, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:44 Kaynak: AA
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