'Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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'Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan aranan şüpheli yakalandı

16.06.2022 18:45
'Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan aranan şüpheli yakalandı

Kocaeli'de "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'de "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan polis ekipleri, "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan M.Ç.'nin (21) İzmit ilçesinde bulunduğunu tespit etti. Şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede tutuklandı. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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