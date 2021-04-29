Çocuğu kaybolan annenin korkutan şüphesi: "Artık aklıma yırtıcı bir hayvanın kaçırmış olabileceği geliyor" - Son Dakika

Çocuğu kaybolan annenin korkutan şüphesi: "Artık aklıma yırtıcı bir hayvanın kaçırmış olabileceği geliyor"

29.04.2021 15:37

Çocuğu kaybolan annenin korkutan şüphesi: "Artık aklıma yırtıcı bir hayvanın kaçırmış olabileceği geliyor" Tokat'ta 1,5 yaşındaki oğlu kaybolan Sema Yıldırım, tüm arama çalışmalarına rağmen çocuğunun bulunamaması nedeniyle yaşadığı endişeyi dile getirerek, "Artık aklıma yırtıcı bir...

Çocuğu kaybolan annenin korkutan şüphesi: "Artık aklıma yırtıcı bir hayvanın kaçırmış olabileceği geliyor"

TOKAT - Tokat'ta 1,5 yaşındaki oğlu kaybolan Sema Yıldırım, tüm arama çalışmalarına rağmen çocuğunun bulunamaması nedeniyle yaşadığı endişeyi dile getirerek, "Artık aklıma yırtıcı bir hayvanın kaçırmış olabileceği geliyor" dedi.

Tokat merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Süleyman-Sema Yıldırım çiftinin 6 çocuğundan 1,5 yaşındaki Süleyman Yıldırım'ı arama çalışmaları devam ediyor. Bölgede AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri tarafından arama yapıyor. Tokat Jandarma Özel Hareket Tabur Komutanlığı ekiplerinden 'Boralar' bölgede arama çalışmalarına katıldı. Yurt dışı ve Türkiye genelinde pek çok terör operasyonunda görev alan 'Boralar' ormanlık alanda kapsamlı arama çalışmasına devam ediyor.

Yırtıcı hayvan şüphesi

Anne Sema Yıldırım, oğlunun ağılın önünde oynarken bir anda kaybolduğunu ifade ederek, "Ben eşimle birlikte ağılın içindeydim çıktığımda çocuk yoktu. Yaylaya dün yeni getirmiştim. Yarım saat sürdü veya sürmedi kapının önündeki çocuk nereye gidebilir? Dağları aradık bulamadık, dolaşmadığımız yer kalmadı, bulamadık. Artık aklıma yırtıcı bir hayvanın kaçırmış olabileceği geliyor" dedi.

Anne Yıldırım yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Mavi kapüşonlu bir badisi vardı, beyaz bir pijaması ile ayakkabısı vardı. Yazın çocuk yaylada duruyordu ama ben yeni getirmiştim. Çocuğum elli ayaklı afacan bir çocuktu. Bir yere gitmiş olsa bile fazla uzaklaşmaz, yorgundu zaten. Bir kenara yatardı böyle olmaması lazımdı. Yanında kimse yoktu. Şüphelendiğim yabancı kimse yoktu yaylada" diye konuştu.

Çocuğu kaybolan annenin korkutan şüphesi: Artık aklıma yırtıcı bir hayvanın kaçırmış olabileceği geliyor
Çocuğu kaybolan annenin korkutan şüphesi: Artık aklıma yırtıcı bir hayvanın kaçırmış olabileceği geliyor
Çocuğu kaybolan annenin korkutan şüphesi: Artık aklıma yırtıcı bir hayvanın kaçırmış olabileceği geliyor
Çocuğu kaybolan annenin korkutan şüphesi: Artık aklıma yırtıcı bir hayvanın kaçırmış olabileceği geliyor

Süleyman Yıldırım, Sema Yıldırım, Jandarma, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocuğu kaybolan annenin korkutan şüphesi: 'Artık aklıma yırtıcı bir hayvanın kaçırmış olabileceği geliyor' - Son Dakika


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