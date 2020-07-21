Çocuğu LGS ilçe birincisi olan baba: "Tarla veya eve değil eğitime yatırım yapın" - Son Dakika

Çocuğu LGS ilçe birincisi olan baba: "Tarla veya eve değil eğitime yatırım yapın"

Çocuğu LGS ilçe birincisi olan baba: "Tarla veya eve değil eğitime yatırım yapın"MARDİN – Girdiği Liselere Geçiş Sınavında Mardin'in Mazıdağı ilçe birincisi olan 8'inci sınıf öğrencisi Sefkan Hasanoğlu'nun babası Hüseyin Hasanoğlu, ebeveynlerin tarla, bağ, bahçe veya eve yatırım yapmak...

Çocuğu LGS ilçe birincisi olan baba: "Tarla veya eve değil eğitime yatırım yapın"

MARDİN – Girdiği Liselere Geçiş Sınavında Mardin'in Mazıdağı ilçe birincisi olan 8'inci sınıf öğrencisi Sefkan Hasanoğlu'nun babası Hüseyin Hasanoğlu, ebeveynlerin tarla, bağ, bahçe veya eve yatırım yapmak yerine çocukların eğitimine yatırım yapmaları gerektiğini söyledi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Sefkan Hasanoğlu girdiği LGS'de 471 puan alarak ilçe birincisi oldu. Baba Hüseyin Hasanoğlu, ebeveynlerin ev, tarla veya bahçe yatırımı yerine çocuklarının eğitimine yatırım yapması gerektiğini vurguladı.

Düzenli çalışarak sınavın üstesinden geldiğini belirten Sefkan Hasanoğlu, "İlk başlarda sınavlara çalışırken çok fazla odaklanamıyordum. Çünkü sınav soru tarzları biraz zordu. Sonradan düzenli olarak çalışarak o soru tiplerine alıştım, bu çabam son dönemdeki deneme sınavları sonuçlarına da yansıdı. Önceden de kitap okuyordum. Sınav süresince yaklaşık olarak 250 roman okudum. Bu kitapların benim üzerimde soru çözmede ve anlamada bayağı etkili oldu. Matematik bölümündeki muhakeme soruları ilk başlarda çözemiyordum, kitap okuya okuya soruları kolay bir şekilde anlayarak çözdüm" dedi.

"Hayalim Hacettepe tıp"

Hacettepe Üniversitesinin Tıp Fakültesini okuyup beyin cerrahı olmayı istediğini belirten Hasanoğlu, "Böylece insanların hayatını kurtaran bir kahraman olmak istiyorum. Teknolojik aletler odaklanmamı etkiliyordu. Kardeşim telefon ile oynayıp şarkı dinlediği sırada ben kitap okuyup test çözüyordum. Boş vakitlerimde telefon, televizyon ve tablet gibi teknolojik aletlerden uzak durmaya çalıştım ve böylece çok güzel bir şekilde odaklandım. 1 yılı aşkındır televizyon izlemedim bugün ilk defa gönül rahatlığıyla televizyon seyredeceğim" diye konuştu.

"Günde en az 40 dakika kitap okudum"

Günde en az 40 dakika kitap okuduğunu kaydeden Hasanoğlu, "Herkese günde en az 40 dakika kitap okumalarını öneriyorum. Bir de ilk başlarda deneme sınavlarına girdiklerinde çok yanlış yaptıklarında endişelenip üzülmesinler ve daha iyi bir sonuca ulaşmaya kenetlensinler. Benim en büyük destekçim başta ailem ve öğretmenlerdi, bana destek olarak sırt çıkmaları ve anlamadığım konuları daha iyi anlamam için ellerinden gelen desteği vermeleri ile bu başarıyı yakaladım. Buradan bana destek olan tüm öğretmenlerime gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Başarısı annesi ve öğretmenleri sayesinde geldi"

Sefkan Hasanoğlu'nun sınavda 1'inci olmasında annesinin ve öğretmenlerinin emeğinin etkin olduğunun altını çizen Baba Hüseyin Hasanoğlu, şunları söyledi:

"Sefkan ilkokuldan beri düzenli bir şekilde çalışıyordu. Öğretmenlerini ve biz velilerini dinleyen bir çocuk olduğu için başarılı oldu. Son sınıfta sistem değiştiği için ilk başlarda biraz olsun zorlandı. Sistem değişikliği sonrası ağırlıklı olarak muhakeme soruları karşımıza çıktı. Bu soruları çözerken bayağı zorlandı, daha sonra bizim ve öğretmenlerin desteği ile iyice toparlandı ve bu seviyeye geldi. Biz ebeveynler olarak çocuğumuza hep destek çıktık. Burada annelerin emeğini göz ardı edemeyiz. Annesi yemeğinden tuttun da giyimi ve kuşamına kadar her şeyi ile ilgileniyordu. Eksik kaldığı konularda yapabildiklerimi ben yapıyordum yapamadığım konularda ise öğretmenleri ve eşimin desteği ile baş ediyordu."

"Tarlaya yapacağınız yatırımı evladınıza yapın"

Hüseyin Hasanoğlu ebeveynlere çağrıda bulunarak tarlaya, bağa, bahçeye yapacakları yatırımı çocuklarına yapmalarını istedi. Hüseyin Hasanoğlu, "Elinizden geldiğince eğitime yatırım yapın. Çünkü en büyük yatırım eğitimdir ve okumaktır" dedi.

Çocuğu LGS ilçe birincisi olan baba: Tarla veya eve değil eğitime yatırım yapın

Mazıdağı, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 04:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çocuğu LGS ilçe birincisi olan baba: 'Tarla veya eve değil eğitime yatırım yapın' - Son Dakika
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