Çocuğu olmadı, hayatını sokak hayvanlarına adadı - Son Dakika

Çocuğu olmadı, hayatını sokak hayvanlarına adadı

19.10.2020 12:55
Çocuğu olmadı, hayatını sokak hayvanlarına adadı, System.String[]

BURSA'da çocuğu olmayan ve hayatını sokak hayvanlarına adayan Filiz Ayhan (47), evinde çeşitli rahatsızlıkları bulunan yardıma muhtaç 8 köpeğe bakıyor.

BURSA'da çocuğu olmayan ve hayatını sokak hayvanlarına adayan Filiz Ayhan (47), evinde çeşitli rahatsızlıkları bulunan yardıma muhtaç 8 köpeğe bakıyor. Belediyelerin desteğiyle evinin çevresinde bulunan 100'e yakın sokak hayvanına da baktığını belirten Ayhan, "İnsanların sokağa attığı hayvanlara sahip çıkmaya çalışıyorum" dedi.

Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde yaşayan Filiz Ayhan, 26 yıl önce polis memuru İlkay Ayhan ile evlendi. Evlendikleri yıl 2 köpek sahiplenen çift, zaman içinde bakıma muhtaç başka sokak hayvanlarını da sahiplenmeye devam etti. Hasta olan sokak hayvanlarını tedavi ettiren Ayhan çifti, çocukları olmayınca hayatlarını sokak hayvanlarına adadı. Bir işte çalışmayan Filiz Ayhan, belediyelerin de desteğiyle sokaktaki yüzlerce hayvanın bakımını üstlenirken, evinde de çeşitli hastalıkları bulunan 8 köpeğe bakıyor.

'EŞİM HAYVANLARA BAKABİLMEK İÇİN EMEKLİ OLMUYOR'

Çocuk sahibi olamayınca hayatlarını hayvanlara adadıklarını ifade eden Filiz Ayhan, polis memuru olan eşinin de sırf hayvanlara bakabilmek için emekli olması gerekirken hala çalıştığını söyledi. Ayhan, "Yıllardır sokak hayvanlarına bakıyorum. Eşimle evlendiğimizde biri sokak köpeği, biri de petshoptan aldığımız 2 tane köpeğimiz vardı. 26 sene önce evlendik. Ondan önce babam çok severdi kedi ve köpekleri, hayvan sevgimi de ondan aldım. Benim eşim polis memuru. Evlendiğimizden beri sokak hayvanlarına bakıyoruz beraber. Ağrı'ya gittik, oraya da köpeklerimizle gittik. Eşim emekli olması gerekirken hala çalışıyor, tek sebebi de baktığımız hayvanlar. Çok masraflı bir iş. İnsanlar bu canları sokaklara atıyor biz de elimizden geldiğince sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bizim hayatımız hayvanlara adanmış. Çocuğumuz yok, belki sağlık problemi hiç vakit bulamadık gidip bakmaya. Belki çocuğumuz olsa bu kadar bakamazdık hayvanlara. Ben bizim görevimizin bu olduğuna inanıyorum. Allah bize çocuk yerine bu canları verdi, 'siz onlara bakın' dedi. Biz de hayvanlara adadık kendimizi. Dışarıda baktığım 100'e yakın hayvan var. Evimde hepsi sokaktan alınmış 8 tane köpeğim var. Bu köpeklerin hepsi ya hastaydı ya engelliydi. Biz hepsini sahiplendik" dedi.


Çocuğu olmadı, hayatını sokak hayvanlarına adadı
Çocuğu olmadı, hayatını sokak hayvanlarına adadı
Çocuğu olmadı, hayatını sokak hayvanlarına adadı
Çocuğu olmadı, hayatını sokak hayvanlarına adadı
Çocuğu olmadı, hayatını sokak hayvanlarına adadı
Çocuğu olmadı, hayatını sokak hayvanlarına adadı
Çocuğu olmadı, hayatını sokak hayvanlarına adadı
Çocuğu olmadı, hayatını sokak hayvanlarına adadı
Çocuğu olmadı, hayatını sokak hayvanlarına adadı
Çocuğu olmadı, hayatını sokak hayvanlarına adadı
Çocuğu olmadı, hayatını sokak hayvanlarına adadı

Polis Memuru, Emekli, Çocuk, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çocuğu olmadı, hayatını sokak hayvanlarına adadı - Son Dakika

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