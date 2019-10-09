Çocuğu olmayan çiftlere 'oklavalı tedavi' uygulayan cinci hocaya dava

Savcı, 'nitelikli dolandırıcılık'tan 10 yıla kadar hapsini istedi

İSTANBUL - Kartal'da çocuğu olmayan çiftlere muska yazdığı ve oklavayla dokunarak cin çıkardığı iddia edilen 'hoca' lakaplı Salih Gedik hakkında "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, Gedik'e yardım eden 3 kişinin de 5 yıla kadar hapsi istendi.

Kartal'da çocuk sahibi olamayan çiftleri tedavi edeceğini söyleyerek onlara muska yazdığı ve oklavayla dokunarak cin çıkardığı iddia edilen Salih Gedik ve ona yardım eden 3 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 23 Mart 2017 tarihinde gelen bir ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Polis memurları evli çift rolü yaptı

Polis ekiplerinin adresi takibe aldıkları, adrese çok sayıda kadın ve erkeğin birlikte girip çıktığının görüldüğünün belirtildiği iddianamede, iki polis memurunun evli çift rolü yaparak ikamete gittikleri kaydedildi.

300 lira karşılığında muska yazıyormuş

İçeriye giren polis memurları M.B ve T.B.'nin beyanında, Türkan Gedik isimli bir kadının 'Hoca' diye tabir edilen şahsın kapısının önünde giriş çıkışları düzenlediğini, bekleme salonunda 60-70 kişinin olduğunu, Ahmet Cemal Gedik isimli şahsın kendilerine randevu oluşturduğunu, İbrahim Gedik'in ise bilgisayar başında işlem yaptığını söyledikleri belirtildi. 'Hoca' diye tabir edilen Salih Gedik'in 'çocuğumuz olmuyor' şeklinde şikayetlerini söylemeleri üzerine M.B.'nin sırtına oklavayla dokunarak kendisinde sübyan ve tıbık cini olduğunu ve çocuklarının olamayacağını söylediğini, ayetler yazılı kağıtlar verip bunları suya atıp okumalarını, ilaveten 300 lira karşılığında muska yazması gerektiğini ve muayene için de 30 lira ödemesi gerektiğini söyledikleri kaydedildi.

Eşinin karnında 'sübyan ve tıbık cini' olduğunu söylemiş

Emrah S.'nin, şüpheli şahsın kendilerine çocuklarının olmamasının nedeninin eşinin karnındaki sübyan ve tıbık cini olduğunu söylediğini, eşiyle kendisinin sırtına oklavayla dokunduğunu, ayetler yazılı kağıtlar verip bunları suya koyup okumalarını beyan ettiği anlatıldı.

"Bazıları gönlünden koparak para bırakıyorlardı"

Şüpheli Salih Gedik savunmasında, 2004 yılından beri 'medyum, fal, spiritüalist' adı altında hizmet verdiğini, para karşılığında kimseye muska yazmadığını, bazen gelen kişilerin gönlünden koparak para bıraktıklarını, cin çıkarma yapmadığını, kimseye oklavayla dokunup tedavi uygulamadığını, iş yerinde bulunan paralar ve makbuzlar ile ayet yazılı kağıtlarla ilgili susma hakkını kullanarak beyanda bulunmayacağını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.

"Cin çıkarma olayına şahit oldum"

Salih Gedik'in yanında sigortalı çalışan olduğunu ve temizlik işlerine yardım ettiğini söyleyen şüpheli Türkan Gedik, sırası gelen kişiyi hocanın yanına gönderdiğini, hocanın içeride ne yaptığını bilmediğini, hocanın cin çıkarma olayına da şahit olduğunu söyledi.

"Cin çarpmış birini sağlığına kavuşturduğunu gözlerimle gördüm"

Şüpheli İbrahim Gedik, Salih Gedik'in hastalara bazen dua edip muska yazdığını duyduğunu belirtti. Şüphelilerden Ahmet Cemaleddin Gedik ise, üniversite öğrencisi olduğunu söyleyerek, hastaların bilgisayara kaydını yaptığını, hocanın çeşitli rahatsızlıklarla gelen hastalara erkeklere bizzat dokunarak, suya bakarak, kadınlara oklava ile dokunarak muska yazdığını, müşterilerden parayı hocanın aldığını, hocanın cin çarpmış birini sağlığına kavuşturduğunu gözleriyle gördüğünü anlattı.

İş yerinde yapılan aramada, 28 bin 177 kişiye ait bilgilerin olduğu bir dosyanı ele geçirildiğinin belirtildiği iddianamede, muska ve bakım ücretlerini gösterir tabelalar, ayetler yazılı kağıtlar ve 'Gül medyum hizmetleri' adına tanzim edilmiş vergi levhasına da el konulduğu belirtildi.

Savcı: Üfürükçülük ve muska yazma işini alışkanlık haline getirmiş

Şüpheli Salih Gedik'in, üfürükçülük ve muska yazma işini alışkanlık haline dönüştürerek kişilerin dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediği, diğer şüpheliler Türkan Gedik, İbrahim Gedik ve Ahmet Celalettin Gedik'in ise nitelikli dolandırıcılık eylemine yardım ettikleri kaydedildi.

'Cinci hoca'ya 10 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, Salih Gedik'in "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapse çarptırılması istendi. Yardım ettiği iddia edilen diğer 3 şüphelinin ise, "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılığa yardım" suçundan 1 buçuk yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame gönderildiği Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.