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Çocuğu olmayan kadın, orman kurmak için tavuklarını satıyor - Son Dakika

Çocuğu olmayan kadın, orman kurmak için tavuklarını satıyor

06.07.2021 14:34

Gaziantep'te, sağlık sorunları sebebiyle anne olamayan Meliha Gedik, çocuk yerine ağaç yetiştirmek için hatıra ormanı kurmak istedi. Bunun durumun ardından beslediği 110 tavuğu satma kararı alan Gedik, "Ağacın suyu getireceğine inanıyorum. En büyük hayalim bu. Ağaçları korumamız yetmiyor. Nasıl ki yeni çocuklar doğuyorsa yetişiyorsa yeni ağaçların da dikilmesi gerekiyor. Daha çok orman olması, çocukların mutlu olması anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Kentte eşi Özgür Gedik ile çiftçilik yapan Meliha Gedik(46), çocuğu olmadığı için kuracağı ormanda ağaç yetiştirmek istedi. Orman Bölge Müdürlüğü ile iletişim kuran Gedik, hatıra ormanı kurabileceğini öğrendi. Hatıra ormanı kurabilmesi için gerekli tahsis ücretinin 20 bin lira olduğu söylenen Gedik, bunun üzerine beslediği 110 tavuğu satma kararı aldı. Elleriyle beslediği tavukları satarak sağlayacağı gelir ile hatıra ormanı oluşturma hayali kuran Meliha Gedik, "Geçimimizi köyde çiftçilik ve hayvancılık işleriyle uğraşarak sağlıyoruz. Tavuklarımız var ve şimdi tavukları hatıra ormanı yapmak için satmak istiyoruz. Ağacın suyu getireceğine inanıyorum. En büyük hayalim bu. Çocuklara ve gençlere bu durumun örnek olmasını istiyorum. Ağaçları korumamız yetmiyor. Nasıl ki yeni çocuklar doğuyorsa yetişiyorsa yeni ağaçların da dikilmesi gerekiyor. Daha çok orman olması çocukların mutlu olması anlamına gelir" dedi.

Çocuğu olmayan kadın, orman kurmak için tavuklarını satışa çıkardı

"ÇOCUĞUM OLMADIĞI İÇİN DÜNYAYA AĞAÇ BIRAKMAK İSTEDİM"

Sağlık problemleri nedeniyle çocuk sahibi olamadığını belirten Gedik, "Çok geç evlendiğim ve sağlık problemleri yaşadığım için çocuğum olmuyor. O nedenle dünyaya ne bırakabilirim, diye düşündüm ve ağaç bırakmak istedim. Aylardır sabah 5'te uyanıp akşama kadar tavukların arasında kalıyordum. Bu canlılara bu kadar emek verdikten sonra başka bir şeye daha vesile olmasını istedim. Bunun sonucunda ağaç diktirmeliyim, hatıra ormanı yaptırmalıyım, dünyaya miras bırakmalıyım, diye düşündüm. 110 tavuğum var. 110 aile yerse 110 ailenin tenceresinde kaynarsa ve her bir hane yaklaşık 5 kişilik olursa sonucunda yaklaşık 1000 kişi tavukların tadını tatmış olacak. Mal varlığım yok, diye hayata küsmedim ve orman dikmek için tek varlığım olan tavukları satışa çıkardım" diye konuştu.

Çocuğu olmayan kadın, orman kurmak için tavuklarını satışa çıkardı

"HERKES KENDİ İMKANLARIYLA AĞAÇ DİKMELİ"

Susuzluğa çözüm olması için herkesin kendi imkanlarıyla ağaç dikmesi gerektiğini vurgulayan Meliha Gedik, şunları söyledi:

"Mümkün olduğunca herkes kendi imkanlarıyla ağaç dikmeli. Yapamayanlar ise ormanda çalışabilecek gücü varsa orada çalışıp, yardım etmeli. Mesela benim fiziksel gücüm yok ama gençler Orman İşleri Müdürlüğü'ne başvurarak, 'Biz sahada ve orman yapımında ağaçlandırma çalışmalarına katılmak istiyoruz' diyebilir. Ben de elimde bulunan tavuklarımla Orman İşletme Müdürlüğü'ne başvurdum. Bana hatıra ormanı yapmam konusunda destek verdiler. 20 hektar alanın 20 bin TL olduğunu söylediler. Herkes yaptıramayabilir ama herkes kendi gücünce tuğlaya bir taş koyabilir. Ben tavuklarımı satarak yaptıracağım. Tavuklarımla ilgili bir hayırseverin tavuklarımı satın alıp hatıra ormanı dikmeme katkı sağlamasını istiyorum. Bunun sonucunda alan hayırseverin de tavukları fakir ailelerin ya da çocuk esirgeme kurumunda bulunan çocukların yemesi için vermesini istiyorum. Bu şekilde onlar da doğada yetişmiş olan tavuğun lezzetini anlarlar."

Çocuğu olmayan kadın, orman kurmak için tavuklarını satışa çıkardı
Çocuğu olmayan kadın, orman kurmak için tavuklarını satışa çıkardı
Çocuğu olmayan kadın, orman kurmak için tavuklarını satıyor
Çocuğu olmayan kadın, orman kurmak için tavuklarını satıyor
Çocuğu olmayan kadın, orman kurmak için tavuklarını satıyor
Çocuğu olmayan kadın, orman kurmak için tavuklarını satıyor
Çocuğu olmayan kadın, orman kurmak için tavuklarını satıyor

Gedik, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Çocuğu olmayan kadın, orman kurmak için tavuklarını satıyor - Son Dakika Ekonomi


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