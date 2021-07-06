Çocuğu olmayan kadın, orman kurmak için tavuklarını satışa çıkardı - Son Dakika

GAZİANTEP'te, sağlık sorunları nedeniyle anne olamayan Meliha Gedik (46), çocuk yerine ağaç yetiştirmek için hatıra ormanı kurmak istedi. Bunun üzerine beslediği 110 tavuğu satma kararı alan Gedik, "Ağacın suyu getireceğine inanıyorum. En büyük hayalim bu. Ağaçları korumamız yetmiyor. Nasıl ki yeni çocuklar doğuyorsa yetişiyorsa yeni ağaçların da dikilmesi gerekiyor. Daha çok orman olması, çocukların mutlu olması anlamına gelir" dedi.

Kentte eşi Özgür Gedik ile çiftçilik yapan Meliha Gedik, çocuğu olmadığı için kuracağı ormanda ağaç yetiştirmek istedi. Orman Bölge Müdürlüğü ile iletişim kuran Gedik, hatıra ormanı kurabileceğini öğrendi. Hatıra ormanı kurabilmesi için gerekli tahsis ücretinin 20 bin lira olduğu söylenen Gedik, bunun üzerine beslediği 110 tavuğu satma kararı aldı. Elleriyle beslediği tavukları satarak sağlayacağı gelir ile hatıra ormanı oluşturma hayali kuran Meliha Gedik, "Geçimimizi köyde çiftçilik ve hayvancılık işleriyle uğraşarak sağlıyoruz. Tavuklarımız var ve şimdi tavukları hatıra ormanı yapmak için satmak istiyoruz. Ağacın suyu getireceğine inanıyorum. En büyük hayalim bu. Çocuklara ve gençlere bu durumun örnek olmasını istiyorum. Ağaçları korumamız yetmiyor. Nasıl ki yeni çocuklar doğuyorsa yetişiyorsa yeni ağaçların da dikilmesi gerekiyor. Daha çok orman olması çocukların mutlu olması anlamına gelir" dedi.