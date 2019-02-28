Son Dakika Haberleri: Çocuğu Otomobilin Altında Kalmaktan Son Anda Kurtardı

Çocuğu Otomobilin Altında Kalmaktan Son Anda Kurtardı

23 dakika önce

Gaziantep'te bir gencin, yola çıkan kız çocuğunu otomobilin altında kalmaktan son anda kurtardığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çocuğu Otomobilin Altında Kalmaktan Son Anda Kurtardı, System.String[]
Gaziantep'te bir gencin, yola çıkan kız çocuğunu otomobilin altında kalmaktan son anda kurtardığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesi'ndeki bir markette çalışan İbrahim Eldek (18), iş yerinin önünde yük indirdiği esnada 5-6 yaşlarındaki bir kız çocuğunun yola fırladığını gördü. Gelen otomobili de fark eden İbrahim Eldek, gösterdiği refleks ile çocuğu otomobilin altında kalmaktan kurtardı.

Çocuğun ezilmekten kurtarıldığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Eldek, gösterdiği ani refleksle çocuğu yakalamayı başardığını belirterek, olay sonrasında çocuğun ailesinin kendisine teşekkür ettiğini ifade etti. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:09 Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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