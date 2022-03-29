Çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli, adliyede - Son Dakika
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Çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli, adliyede

29.03.2022 13:27
Çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli, adliyede

ŞANLIURFA'da 5 yaşındaki kız çocuğuna inşaatta tacizde bulunduğu iddiasıyla linç edilmek istenen Mehmet A., adliyeye sevk edildi.

ŞANLIURFA'da 5 yaşındaki kız çocuğuna inşaatta tacizde bulunduğu iddiasıyla linç edilmek istenen Mehmet A., adliyeye sevk edildi.

Selçuklu Mahallesi'nde yıkımı yapılan inşaatta çalışan Mehmet A., dün öğle saatlerinde sokakta oynayan kız çocuğunu molozların arasına götürdü. İddiaya göre, Mehmet A. burada kız çocuğuna tacizde bulundu. Küçük kızın bağırması üzerine gelen aile üyeleri ile mahalleli, Mehmet A.'ya sopalarla saldırdı. Bir dükkana sığınan Mehmet A., gelen polis ekiplerince zırhlı araca konularak emniyete götürüldü.Sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet A. bugün güvenlik tedbirleri arasında adliyeye sevk edildi.


Çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli, adliyede
Çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli, adliyede
Çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli, adliyede
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Selçuklu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli, adliyede - Son Dakika


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