ÇOCUĞU TACİZ ETTİĞİ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ, ADLİYEDE - Son Dakika
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ÇOCUĞU TACİZ ETTİĞİ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ, ADLİYEDE

29.03.2022 14:15

ŞANLIURFA'da 5 yaşındaki kız çocuğuna inşaatta tacizde bulunduğu iddiasıyla linç edilmek istenen Mehmet A., adliyeye sevk edildi.

ŞANLIURFA'da 5 yaşındaki kız çocuğuna inşaatta tacizde bulunduğu iddiasıyla linç edilmek istenen Mehmet A., adliyeye sevk edildi.

Selçuklu Mahallesi'nde yıkımı yapılan inşaatta çalışan Mehmet A., dün öğle saatlerinde sokakta oynayan kız çocuğunu molozların arasına götürdü. İddiaya göre, Mehmet A. burada kız çocuğuna tacizde bulundu. Küçük kızın bağırması üzerine gelen aile üyeleri ile mahalleli, Mehmet A.'ya sopalarla saldırdı. Bir dükkana sığınan Mehmet A., gelen polis ekiplerince zırhlı araca konularak emniyete götürüldü.

Sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet A. bugün güvenlik tedbirleri arasında adliyeye sevk edildi.

ÇOCUĞU TACİZ ETTİĞİ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ, ADLİYEDE
ÇOCUĞU TACİZ ETTİĞİ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ, ADLİYEDE
ÇOCUĞU TACİZ ETTİĞİ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ, ADLİYEDE

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Selçuklu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇOCUĞU TACİZ ETTİĞİ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ, ADLİYEDE - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇOCUĞU TACİZ ETTİĞİ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ, ADLİYEDE - Son Dakika
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