Çocuğu tanımanın yolu sohbetten geçer

ÇOCUKLARI DAHA YAKINDAN TANIMAK İÇİN NELER YAPMAK GEREK?

Prof. Dr. Figen Turan (Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü öğretim üyesi): Duyarlı ebeveynlik çok önemli. Duyarlılık, ebeveynin çocuğun duygusal işaretlerini zamanında algılama, doğru yorumlama ve bu işaretlere uygun cevap verme becerisidir. Bunun anahtarı da bol bol sohbet etmektir.

Şerife İbiş (Çocuk gelişimi uzmanı): Çocukları doğal akışında gözlemlemek çok önemli. Onlarla daha çok zaman geçirmek, düşüncelerini ifade etmelerine olanak tanımak ve birlikte bol bol oyun oynamak gerekiyor. Oyun çocuk için amaçken biz ebeveynler için çocuğu daha yakından tanımanın aracıdır. Bu süreçte bol bol sohbet etmek ve çocuğa bazı basit sorular sormak lazım.

NE GİBİ SORULAR?

Şerife İbiş: Bazen basit gibi görünen sorular bize çocuklarımızın duygu ve düşünceleri hakkında fikir verirken bazen de beklemediğimiz gerçeklerle yüzleşmemizi sağlar. Bu soruları sorarken sınav yapar gibi değil de doğal akış içinde, hatta mümkünse oyun içinde sorarsanız samimi cevaplara ulaşmanız daha kolay olacaktır. Kendinde en sevdiğin üç özelliğin nedir? Kendinde değiştirmek istediğin üç özelliğin nedir? Annenin "İyi ki var" dediğin üç davranışı nedir? Babanın "Keşke yapmasa" dediğin üç davranışı nedir? Babanı diğer babalardan ayıran özellikler neler? Şimdi vereceğim soru örneklerini önce siz cevaplayın, daha sonra da çocuğunuza sorun. Cevaplar tutarlılık gösterecek mi, bakın... Sizce çocuğunuzun en sevdiği kitap kahramanı kim? Çocuğunuzun en büyük korkusu ne? Çocuğunuzu en mutlu edecek cümle nedir? Kendini en üzgün hissettiği anısı hangisi?

ANNE-BABALARA ÖNERİLERİNİZ NELER?

Prof. Dr. Figen Turan: Çocuğun mizacına göre davranmak ve onun ilgisini izlemek gerekiyor. İlgisini izlemek için 'gözle, bekle, dinle' stratejisi çok önemli.

Gözle: Çocuğu gözlemleyip onun ilgisini izleyin, anı paylaşarak dahil olun.

Bekle: Siz bir şey söyledikten veya yaptıktan sonra çocuğun etkileşime geçmesi, cevap vermesi için ona zaman tanıyın. Konuşmanızı durdurun, çocuğa doğru eğilin, onunla göz kontağı kurarak konuşması için bekleyin.

Dinle: Çocuğu dikkatli dinleyin. Ne söylemek istediğini anlamış olsanız da onun sözünü kesmeden bitinceye kadar sabırla dinleyin. Çocuğun ilgisini izleyerek, onun isteklerine duyarlı olursanız, iletişimi daha olası hale getirirsiniz. Bir çocuğun ilgisini izleyen bir yetişkinle etkileşime girmesi ve doğal olarak öğrenmesi daha kolaydır. Bunun yanında anne-babalar çocuk yetiştirirken şunları aklından çıkarmamalı: Çocuğunu koşulsuz sevmek demek, ona saygı duymak, onu olduğu gibi kabul etmek, ona şefkatle yaklaşmak, onun kendisinden farklı bir birey olduğunu anlamak demektir. Ama aynı zamanda ona sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamak, onu yeteneklerini geliştirebileceği, yetersizliklerini gidereceği fiziksel ve sosyal bir çevrede büyütmek de demektir.

HAFTANIN KİTABI

Yayınevi: Ketebe

Yazan: Cansu Sabetrasekh

Resimleyen: Volkan Akmeşe

Tür: Öykü m Yaş: 3+ Sayfa: 32 m Fiyatı: 39 lira

'Gölgem ve Ben' ışığın uzatıp kısalttığı gölgeler ile bir çocuğun düşünceleri üzerine sımsıcak bir öykü.

FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER

Siz de ailenizin minik üyelerinin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuklaHayat etiketiyle Instagram'da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.

Sevil Atalay'ın oğlu Egemen...

#EVDEKAL ETKİNLİKLERİ

Çikolata kursu

Bu atölyede çocuklar birbirinden eğlenceli figürlerle çikolata yapmayı öğrenecek.

Yer: Veliefendi Kahve Dünyası m Tarih: Bugün

Saat: 13.00 m Yaş: 3+ m Bilet fiyatı: 200 lira