Son Dakika Haberleri: "Çocuğum Haklıyım" oyuncaklarının ilki Ankara'da kuruldu
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"Çocuğum Haklıyım" oyuncaklarının ilki Ankara'da kuruldu

59 dakika önce

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisince (UNODC) hazırlanan ve Çankaya Belediyesince himaye edilen proje kapsamında çocuklara toplumsal haklarını öğretmeyi amaçlayan "Çocuğum Haklıyım" oyuncaklarının ilki Ankara Zafer Parkı'nda kuruldu.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisince (UNODC) hazırlanan ve Çankaya Belediyesince himaye edilen proje kapsamında çocuklara toplumsal haklarını öğretmeyi amaçlayan "Çocuğum Haklıyım" oyuncaklarının ilki Ankara Zafer Parkı'nda kuruldu.

Parktaki 1,60 boyundaki direklere kurulan küp şeklindeki oyuncaklarla çocuklar gruplar halinde hem oyun oynuyor hem de haklarını öğrenme imkanına kavuşuyor.

Çankaya Zafer Parkı'nda oyuncakların ilk kurulumunun yapılması dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, UNODC Global Program Koordinatörü Marco Teixeira, BM kongrelerinde suçların önlenmesi için çocukların haklarını ve değerlerini öğrenmesinin şart olduğunun ele alındığını belirtti.

Teixeira, Türkiye'de parklarda ve belirlenen diğer alanlarda kurulması planlanan bu yeni oyuncaklarda, BM tarafından geliştirilen "Zorbs" karakterlerinin kullanılmasından da memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Çocukları geliştiren, öğretici projelere açık olduklarını dile getiren Teixeira, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Hayalini kurduğu oyuncağı çocuklarla buluşturdu

"Çocuğum Haklıyım" oyuncağının tasarımcısı Beykent Üniversitesi Ceza ve Ceza Yargılaması Hukuku Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Aslıhan Öztezel de Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede yer alan eğitim, sosyal güvenlik, uyuşturucu kullanımından korunma gibi hakların Türkiye'de çocuklar tarafından bilinmediğini dile getirdi.

Küçük yaştaki çocukların bilmesi gereken hakları, kolay yolla öğretebilmek için hayalini kurduğu oyuncağı tasarladığını anlatan Öztezel, BM'nin oyuncakları satın aldığını ve bunların Türkiye'de dört ilde çocuklarla buluşturulacağını belirtti.

Üzerinde hakların yazılı olduğu 16 ahşap küpü eşleştirmeye dayalı oyuncağın, çevre dostu ve sağlığa zarar vermeyen materyallerden yapıldığını belirten Öztezel, "Çocuklar hem haklarını öğrenecek hem de eğlenecek. Çocuklarımızın haklarını öğrenmelerini ve bunları bilerek yaşamalarını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Proje önemli bir hizmetin ilk adımı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise belediye olarak çocuklara yönelik kapsamlı hizmetler yaptıklarını anlattı.

Çocuklara haklarının olduğunu ve bu hakların neleri kapsadığının öğretilmesi gerektiğini vurgulayan Taşdelen, "Çocuğum Haklıyım" projesiyle önemli bir hizmetin ilk adımını atacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştiren Taşdelen, çocuklarla beraber oyuncaklarla oynadı.

Programa, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al-Şafi de katıldı.

Oyuncaklar, Ankara'nın ardından İstanbul, Gaziantep ve Batman'a da kurulacak

Birleşmiş Milletler, Çankaya, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 06:22 Kaynak: AA
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