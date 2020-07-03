"Çocuğumun kanı yerde kalmayacak" - Son Dakika

"Çocuğumun kanı yerde kalmayacak"

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran 2018 tarihinde kaybolan ve 1 hafta sonra cesedi toprağa gömülü bulunan Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine ilişkin davada sanıklar, bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran 2018 tarihinde kaybolan ve 1 hafta sonra cesedi toprağa gömülü bulunan Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine ilişkin davada sanıklar, bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrasında Eylül Yağlıkara'nın anne babası Şerife ve İbrahim Yağlıkara ile avukat Pelin Uzun basın açıklaması gerçekleştirdi.

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Ankara Adliyesinde görülen duruşmada savcı ilk defa mütalaasını açıkladı. Pandemi dönemi dolayısıyla ertelenen duruşmada tarafların savcı mütalaasına karşı diyecekleri ve son savunmalar için duruşma 4 Eylül Cuma günü saat 10.00'a ertelendi.

Ankara Valiliği tarafından, şehirde artan korona virüs vakalarının ardından 15 gün süreyle geçerli olacak şekilde Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunun uyarınca, her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve benzeri faaliyetlerin kısıtlanmasına karar verilmişti. Valiliğin kararı neticesinde duruşma sonrasında Yağlıkara Ailesi ile avukatları kapalı bir özel alanda açıklamalarda bulundu.

Yağlıkara ailesinin Avukatı Pelin Uzun, savcının mütalaası sonucu Mahkeme Başkanının duruşmayı ertelediğini söyleyerek, "Savcılık makamı, sanık Uğur Koçyiğit yönünden istenilen cezaları talep etti. Fakat sanık Uğur Koçyiğit'in annesi Huriye Koçyiğit yönünden yardım eden sıfatıyla cezaları talep etti. Eylemi gerçekleştiren Uğur Koçyiğit'in, nitelikli cinsel istismarı gerçekleştirdiği ayrıca kişi hürriyetini yoksun bırakmaktan dolayı eylem gerçekleştirdiğini ve bu suçları gizlemek amacıyla da nitelikli bir şekilde cinayet işlediği savcılık tarafından mütalaa ile cezalandırılması talep edildi. Anne Huriye Koçyiğit için ise yardım eden sıfatıyla aynı suçlardan cezalandırılması talep edildi. Duruşma 4 Eylül günü saat 10.00'a ertelendi. Biz sanık Uğur Koçyiğit'in en ağır şekilde cezalandırılarak, anne Huriye Koçyiğit'in de tutuklanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

"ÇOCUĞUMUZUN KANI YERDE KALMAYACAK İNŞALLAH"

Merhum Eylül Yağlıkara'nın annesi Şerife Yağlıkara, savcının mütalaasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sanık Koçyiğit'e yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan sanık Huriye Koçyiğit'in de tutuklanmasını istedi. Anne Yağlıkara, "Bugün savcı, hakim bizlere güzel haberler verdiler. İstediğimiz haberi aldık. Cinsel istismar, çocuğumun hürriyetinden kısıtlama ve cinayetten sanık hakkında, müebbeti istendi. Annesinin de suça yardım ve yataklık etmesinden dolayı onun da tutuklanmasını istedik. İnşallah 4 Eylül'de güzel bir haberle karşılaşacağız. Çocuğumun kanı yerde kalmayacak inşallah" ifadelerini kullandı.

"ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR"

Kararın bugün verilmesini beklediklerini söyleyen Eylül Yağlıkara'nın babası İbrahim Yağlıkara, "Bugün verilecek bir karardı aslında ama savcımız, hakimimiz bu kararı 4 Eylül'de, Eylül'ün ismiyle güzel bir karar olacak. Gereken cezaları alacaklar inşallah, savcı; annenin de yardım ve yataklıktan ceza almasını talep etti. Aslında birebir teşvik, kasten öldürme, oğlunu azmettirdi ve azmettirdiği için onunda çok iyi bir ceza almasını istiyoruz. Güzel bir sonuç olacak" dedi.

Sürekli sabrettiklerini ve Eylül'ün kanının yerde kalmayacağını söyleyen baba Yağlıkara, "Çocuğumuzun kanı yerde kalmayacak. Bana yapılan bir başka anne babaya da yapılabilir. Çocuklar ölmesin, anne babalar yanmasın, 'ateş düştüğü yeri yakar' derler, bu çok doğru. Gereken kararlarla katillerin büyük bir ceza almasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"4 EYLÜL'DE DE BURADA OLACAĞIZ"

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, 2018 yılı Haziran ayında başlayan davanın 4 Eylül'de sonuçlanacağına dair temennide bulunarak, "2018 Haziran ayında Eylül kızımız katledildi. Bugün burada da derneğimiz 2 yıldır gerçekleştirdiği dayanışmayı sürdürdü. 4 Eylül'de yine burada olacağız. Bizim asıl sıkıntımız; çocuklarımız ve aileleri gerçekten sürüm sürüm sürünüyor. Çocuklarımızın ruhları rahatsız. Anneler, aileler işlerini güçlerini yapamıyor, yakınları uzak illerden geliyorlar. Onun için İstinaf Mahkemeleri istiyoruz, özel mahkemeler istiyoruz. Yetiştirilmiş mahkeme heyetleri istiyoruz. Böyle suçların mahkemeleri artık bu kadar uzun sürmemeli, aileler bu kadar acı çekmemeli. Umuyoruz, 4 Eylül'de karar verilecek ve ailemizin acıları sona erecektir" ifadelerine yer verdi.

(Emin Kuvat - Mevlüt Hasgül - Bayram Türüdü/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 13:12 Kaynak: İHA

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