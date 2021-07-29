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ÇOCUĞUN ARACIN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDUĞU AN KAMERADA - Son Dakika

ÇOCUĞUN ARACIN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDUĞU AN KAMERADA

29.07.2021 16:58

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, bir süre top oynadıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen çocuk, hızla ilerleyen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, bir süre top oynadıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen çocuk, hızla ilerleyen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Sürücünün manevra yaparak kazayı önlediği o anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Siverek- Adıyaman kara yolunda meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen 13 yaşındaki bir çocuk yol kenarında bir süre top oynadıktan sonra, karşıya geçmek isterken hızla gelen hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çocuğun yola çıkması ve hafif ticari aracın sürücüsünün manevra yaparak çocuğa çarpmama anı, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇOCUĞUN ARACIN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDUĞU AN KAMERADA
ÇOCUĞUN ARACIN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDUĞU AN KAMERADA
ÇOCUĞUN ARACIN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDUĞU AN KAMERADA
ÇOCUĞUN ARACIN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDUĞU AN KAMERADA

Siverek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇOCUĞUN ARACIN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDUĞU AN KAMERADA - Son Dakika


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