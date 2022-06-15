Yemen'in Marib kentindeki Sirvah bölgesinde 3 çocuk Husiler tarafından döşenen mayın patlaması sonucu ölümden döndü. Çocukların patlamadan son anda kurtulduğu anlar anbean kayıt altına alınırken, çocuklardan birinin attığı taş sonucu mayının patladığı ve çocukların kendilerini yere attığı görüldü. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - MERİB

Kaynak: İHA

Çocuk, Marib, Yemen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çocuğun attığı taş mayına denk geldi - Son Dakika

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