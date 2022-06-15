Çocuğun attığı taş mayına denk geldi - Son Dakika
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Çocuğun attığı taş mayına denk geldi

15.06.2022 19:02
Çocuğun attığı taş mayına denk geldi

Yemen'in Marib kentinde 3 çocuk Husiler tarafından döşenen mayının patlamasından son anda kurtuldu.

Yemen'in Marib kentinde 3 çocuk Husiler tarafından döşenen mayının patlamasından son anda kurtuldu.

Yemen'in Marib kentindeki Sirvah bölgesinde 3 çocuk Husiler tarafından döşenen mayın patlaması sonucu ölümden döndü. Çocukların patlamadan son anda kurtulduğu anlar anbean kayıt altına alınırken, çocuklardan birinin attığı taş sonucu mayının patladığı ve çocukların kendilerini yere attığı görüldü. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - MERİB

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Kaynak: İHA

Çocuk, Marib, Yemen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuğun attığı taş mayına denk geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocuğun attığı taş mayına denk geldi - Son Dakika
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