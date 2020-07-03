Çocuğun bademcik ameliyatında "ihmal" olduğu iddiası - Son Dakika

Çocuğun bademcik ameliyatında "ihmal" olduğu iddiası

Antalya'nın Alanya ilçesinde, geçen yıl bademcik ameliyatı olan çocuklarının yatağa bağımlı hale geldiğini ileri süren aile, "ihmal" olduğu iddiasıyla doktorlar ve hastane yönetimi hakkında savcılığa şikayette bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, geçen yıl bademcik ameliyatı olan çocuklarının yatağa bağımlı hale geldiğini ileri süren aile, "ihmal" olduğu iddiasıyla doktorlar ve hastane yönetimi hakkında savcılığa şikayette bulundu.

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İddiaya göre, geçen yıl 25 Nisan'da kulak akıntısı şikayetiyle Alanya'daki bir özel hastaneye götürülen 3 yaşındaki Sevgi Önal'ın bademcikleri ameliyatla alındı. Bu operasyondan sonra kanaması durmayan ve kalbi duran küçük kız, bir başka hastanede yapılan müdahale ile yaşama tutundu.

Kızlarının bademcik ameliyatı nedeniyle beyin fonksiyonlarını yitirip, yatağa bağımlı hale geldiğini iddia eden aile, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına verdikleri şikayet dilekçesi ile doktorlar ve özel hastane yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kızının üzüntüsünü yaşayan 26 yaşındaki anne Seval Önal, yatağa bağımlı hale gelen kızının iyileşeceğine inandığını dile getirdi.

Hastaneden taburcu edildikten sonra kızlarına evde oluşturulan yoğun bakım ünitesinde bakmaya devam ettiklerini belirten Önal, "Küçücük bir umut bile olsa kızımın tedavisini sürdüreceğiz. Uyansa bile razıyım. Yeter ki kızım bana yine 'anne' desin." ifadesini kullandı.

Seval Önal, şöyle konuştu:

"Kızım geçen yıl özel bir hastanede bademcik ameliyatı olduktan sonra rahatsızlandı. Kalbi ve beyin fonksiyonları durunca da yatağa bağımlı hale geldi. Bakımı oldukça masraflı. Yardımseverlerin katkısına da ihtiyacımız var. Ben bu olayın peşini bırakmayacağım. İhmalleri olduğunu düşündüğümüz doktorlar ve özel hastanenin yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Sonucunu bekliyoruz."

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 20:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çocuğun bademcik ameliyatında 'ihmal' olduğu iddiası - Son Dakika

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