Son Dakika Haberleri: Çocuğun Başına Televizyon Düşerek Öldüğü İddiası

Çocuğun Başına Televizyon Düşerek Öldüğü İddiası

1 saat önce

İzmir'in Kiraz ilçesinde 4 yaşındaki bir çocuk, iddiaya göre odadaki televizyonun başına düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Çocuğun Başına Televizyon Düşerek Öldüğü İddiası, System.String[]
İzmir'in Kiraz ilçesinde 4 yaşındaki bir çocuk, iddiaya göre odadaki televizyonun başına düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Akpınar Mahallesi'nde yaşayan Ersin-Songül Ç. çifti, çocukları 4 yaşındaki Kamil Efe'nin başına televizyon düşerek yaralandığı ihbarıyla sağlık ekipleri ve jandarmayı aradı.

Başından yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Jandarmanın ifadelerine başvurduğu anne ve babanın, çocuklarının bir süre yalnız kaldığı odada oyun oynadığı sırada televizyona asılarak üzerine düşürdüğünü belirttikleri öğrenildi.

Çocuğun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından aile tarafından teslim alınarak Akpınar Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:34 Kaynak: AA

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