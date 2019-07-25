Son Dakika Haberleri: Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı
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Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

2 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Yunus Emre Kaya'nın (3), boğazına takılan madeni para, hastanede yapılan müdahale ile çıkarıldı.

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde Yunus Emre Kaya'nın (3),
boğazına takılan madeni para, hastanede yapılan müdahale ile çıkarıldı.
Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Derya ve Murat Kaya çiftinin çocukları Yunus Emre Kaya, oturma odasında bulduğu madeni 1 lirayı ağzına attı. Madeni para, küçük çocuğun boğazına takıldı. Çocuk, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Madeni para, burada yapılan operasyon ile çıkartılırken, Yunus Emre Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Ertuğrulgazi Mahallesi, Emre Kaya, İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:23 Kaynak: DHA
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