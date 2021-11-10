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Çocuğun burnuna kaçan kumanda düğmesini sağlık ekipleri çıkarttı - Son Dakika

Çocuğun burnuna kaçan kumanda düğmesini sağlık ekipleri çıkarttı

10.11.2021 22:14

- Çocuğun burnuna kaçan kumanda düğmesini sağlık ekipleri çıkarttı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan televizyon kumanda düğmesi olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı.

- Çocuğun burnuna kaçan kumanda düğmesini sağlık ekipleri çıkarttı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan televizyon kumanda düğmesi olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Kırsal Mahallesinde yaşandı. Evde televizyon kumandasıyla oynayan 5 yaşındaki yabancı uyruklu M.S.'nin burnuna kopan düğmelerden biri kaçtı. Durumu fark eden anne, Türkçe bilmediğinden ambulansı çağırmaları için komşularından yardım istedi. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, küçük çocuğu ambulansa koyarak burnundaki düğmeyi çıkartı.

Annesine teslim edilen çocuk, tekrar evine gitti.

Çocuğun burnuna kaçan kumanda düğmesini sağlık ekipleri çıkarttı
Çocuğun burnuna kaçan kumanda düğmesini sağlık ekipleri çıkarttı
Çocuğun burnuna kaçan kumanda düğmesini sağlık ekipleri çıkarttı
Çocuğun burnuna kaçan kumanda düğmesini sağlık ekipleri çıkarttı

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocuğun burnuna kaçan kumanda düğmesini sağlık ekipleri çıkarttı - Son Dakika


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