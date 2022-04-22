Çocuğun çakmakla oyunu kötü bitti... Ev, alevlere böyle teslim oldu - Son Dakika
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Çocuğun çakmakla oyunu kötü bitti... Ev, alevlere böyle teslim oldu

22.04.2022 13:29

Çocuğun çakmakla oyunu kötü bitti.

Çocuğun çakmakla oyunu kötü bitti... Ev, alevlere böyle teslim oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çatı katında çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk yangına sebep oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Koza Sokak üzerindeki 3 katlı binanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre, 3 yaşındaki çocuk çakmakla oynadığı sırada yangın çıktı. O sırada çatı katına gelen anne, alevleri görünce oğlunu alarak evden çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, yangının diğer evlere sıçramasını önledi. Dumandan etkilenen 3 kişiye ise sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Çocuğun çakmakla oyunu kötü bitti... Ev, alevlere böyle teslim oldu
Çocuğun çakmakla oyunu kötü bitti... Ev, alevlere böyle teslim oldu
Çocuğun çakmakla oyunu kötü bitti... Ev, alevlere böyle teslim oldu
Çocuğun çakmakla oyunu kötü bitti... Ev, alevlere böyle teslim oldu

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Kocaeli, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocuğun çakmakla oyunu kötü bitti... Ev, alevlere böyle teslim oldu - Son Dakika


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