Mersin'de, Suriyeli çocuğun kayalıkta sıkışan cesedi çıkarılmaya çalışılıyor (2)

ÇOCUĞUN CESEDİ ÇIKARILDI
Mersin'in Erdemli ilçesinde dün düştüğü derede boğulan ve kayaların arasına sıkışan Suriye uyruklu Shwıhneh Jamal'ın (11) cansız bedeni, ekiplerin 24 saatte aşan çalışması sonucu çıkarıldı. Dereye gelen suyu kısmen kesen ekipler, kayayı kırarak cesede ulaştı. Olay yerince yapılan incelemenin ardından Jamal'ın cesedi, Erdemli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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