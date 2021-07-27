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Çocuğun çığlıkları sokağı inletti! Korkunç babaanne engelli torununu dövdü, korkunç olay kamerada - Son Dakika

Çocuğun çığlıkları sokağı inletti! Korkunç babaanne engelli torununu dövdü, korkunç olay kamerada

27.07.2021 10:17

İzmir'de yüzde 88 engelli çocuğa, babaannesi tarafından şiddet uygulandı. Çocuğun çığlıklarını duyan vatandaşlar ekiplere bilgi verdi. Darp anının kameraya yansıdığı olayda gözaltına alınan babaanne, torununun altını değiştirdiği sırada rahat durmadığını ve bu nedenle de "birkaç tane vurduğunu" söyledi. 75 yaşındaki kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde önceki gün saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, yabancı uyruklu yüzde 88 engelli 15 yaşındaki Vuhem B., 75 yaşındaki babaannesi Semiye Ahu R. tarafından darbeildi. Çocuğun acı içerisinde çığlık atarak darbedildiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

EKİPLER KARDEŞLERİ KURTARDI

Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri Vuhem B. ile kardeşleri Mahmud B. (12) ve Ali M.'yi (5) kilitlendikleri evden kurtarmıştı.

"ALTINI DEĞİŞTİRİYORDUM, RAHAT DURMADIĞI İÇİN BİRKAÇ TANE VURDUM"

Çocuklar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi olmak üzere hastaneye götürüldükten sonra annesine teslim edilmişti. Evdeki babaanne Samia Ahu R. (75) ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmüştü. Emniyetteki ifadesinde, "Altını değiştiriyordum, rahat durmadığı için birkaç tane vurdum" dediği öğrenilen Samia Ahu R., Kağıthane Aile İçi ve Kadın Şiddet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

75 YAŞINDAKİ KADIN TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkartılan kadın, "Alt soya, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı basit yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çocuğun çığlıkları sokağı inletti! Korkunç babaanne engelli torununu dövdü, korkunç olay kamerada

Kağıthane, Hisarcık, Engelli, Selim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocuğun çığlıkları sokağı inletti! Korkunç babaanne engelli torununu dövdü, korkunç olay kamerada - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • divane divane: Devlet engelli cocuklara sahip çikmali ailelerden alinmali . Çok görüyorum çocugunu avm'ler ve hastane önlerine getirip birakan aileyi. Adam sabah isitme engelli oglunu getiriyor birakiyor dilenmesi için. Sonra aksam çocuk kendisi yürüyerek gece yarisi evde oluyor . Çocuk parayi babasina ve annesine veriyor. Her türlü engelliler korunmali ...onlar bize Allahin birer emaneti ... Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
  • Nuray Yigit: istemiyoruz bunları toplumun sinir uçları ile oynuyolar hele ileride çok büyük dert olacaklar defolup gitsinler. Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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