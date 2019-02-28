Çocuğun Cinsel İstismarından 14 Yıl Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
1 saat önce
Ordu'da çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan yargılandığı mahkemece 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan şahıs, Samsun'da polis tarafından yakalandı.
Ordu
'da çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan yargılandığı mahkemece 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan şahıs, Samsun
'da polis tarafından yakalandı.
Ordu'da "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan yargılandığı Ordu Ağır Ceza Mahkemesinde 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan T.Y. (40) hakkında yakalanama müzekkeresi çıkartıldı. T.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından Canik
ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen T.Y., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:30 Kaynak: İHA
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