ÇOCUĞUN ELİNDEKİ TELEFONU ÇALAN HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINDA
13 dakika önce
GAZİANTEP'te küçük bir çocuğun elinden cep telefonunu çalıp kaçan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:24 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'te küçük bir çocuğun elinden cep telefonunu çalıp kaçan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.
Olay, dün Vatan Mahallesi
'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, elinde cep telefonuyla yürüyen küçük çocuğu bir süre takip etti. Küçük çocuk, sağlık ocağı önünde durup cep telefonuyla oynamaya başladı. Bu sırada çocuğun yanına gelen şüpheli, cep telefonunu elinden alıp, kaçtı. Olayın ardından küçük çocuğun babası, polise giderek şikayetçi oldu. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Çocuğun elindeki telefonu çalan hırsız kameralara yakalandı
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