Son Dakika Haberleri: ÇOCUĞUN ELİNDEKİ TELEFONU ÇALAN HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINDA
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ÇOCUĞUN ELİNDEKİ TELEFONU ÇALAN HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINDA

13 dakika önce

GAZİANTEP'te küçük bir çocuğun elinden cep telefonunu çalıp kaçan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

GAZİANTEP'te küçük bir çocuğun elinden cep telefonunu çalıp kaçan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.
Olay, dün Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, elinde cep telefonuyla yürüyen küçük çocuğu bir süre takip etti. Küçük çocuk, sağlık ocağı önünde durup cep telefonuyla oynamaya başladı. Bu sırada çocuğun yanına gelen şüpheli, cep telefonunu elinden alıp, kaçtı. Olayın ardından küçük çocuğun babası, polise giderek şikayetçi oldu. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
ÇOCUĞUN ELİNDEKİ TELEFONU ÇALAN HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINDA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:24 Kaynak: DHA
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