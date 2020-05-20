Çocuğun elindeki telefonu çalanlar kameradan belirlenip, yakalandı - Son Dakika

Çocuğun elindeki telefonu çalanlar kameradan belirlenip, yakalandı

GAZİANTEP'te, giriş kattaki evlerinin balkonunda bulunan 5 yaşındaki çocuğun elindeki cep telefonunu çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenip, yakalandı.

Çocuğun elindeki telefonu çalanlar kameradan belirlenip, yakalandı, System.String[]

GAZİANTEP'te, giriş kattaki evlerinin balkonunda bulunan 5 yaşındaki çocuğun elindeki cep telefonunu çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenip, yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Geçen pazar günü 8 Şubat Mahallesi'nde giriş kattaki evlerinin balkonunda oturan çocuğun elindeki cep telefonu çalındı. Çocuğun ailesi, polise şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, evin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Kayıtlardan, kimliği saptanan 2 şüpheli, adreslerine düzenlenen baskınla yakalandı.Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 03:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çocuğun elindeki telefonu çalanlar kameradan belirlenip, yakalandı - Son Dakika

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