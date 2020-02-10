(çocuğun görüntüsüyle) ŞİŞLİ'DE 6 YAŞINDAKİ ÇOCUK EVDE ÖLÜ BULUNDU (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel (çocuğun görüntüsüyle) ŞİŞLİ'DE 6 YAŞINDAKİ ÇOCUK EVDE ÖLÜ BULUNDU (2) - Son Dakika

(çocuğun görüntüsüyle) ŞİŞLİ'DE 6 YAŞINDAKİ ÇOCUK EVDE ÖLÜ BULUNDU (2)

6 saat önce

ŞİŞLİ'de 6 yaşındaki kız çocuğu evde ölü bulundu, annesi hastaneye kaldırıldı.

(çocuğun görüntüsüyle) ŞİŞLİ'DE 6 YAŞINDAKİ ÇOCUK EVDE ÖLÜ BULUNDU (2), System.String[]

ŞİŞLİ'de 6 yaşındaki kız çocuğu evde ölü bulundu, annesi hastaneye kaldırıldı.

Olay Fulya Ayşecik Sokak'taki binada meydana geldi. Selin Bayır'dan haber alamayan yakınları eve geldi. İçeriye giren yakınları, anne ve kızını hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 6 yaşındaki Buğlem'in öldüğünü belirledi. Anne ise hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesi üzerinde durulurken polisin incelemesi sürüyor.

Bu arada küçük çocuğun evde dans ederken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Bir süre önce çekildiği belirtilen görüntülerde küçük kız çalan müzik eşliğinde oynuyor.

Görüntü Dökümü:

------

-Olay yerinden görüntüler

-Çocuğun görüntüsü

-Fotoğrafı

-Kadının fotoğrafı


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mardin'de anne ve 3 kızının öldüğü yangın elektrik kontağından çıkmış
Sevgilisinin bacağından vurduğu kadından dehşete düşüren sözler: Sen git, polis geliyor Marmara için korkutan uyarı: Bir anda kırılırsa 7.5'in üzerinde deprem olacak İdlib'de hareketlilik! Türk askeri, SMO ile Serakib'e doğru ilerliyor

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 19:23:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (çocuğun görüntüsüyle) ŞİŞLİ'DE 6 YAŞINDAKİ ÇOCUK EVDE ÖLÜ BULUNDU (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]