Çocuğun kalbine giden 10 yol - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, "Çocuğun kalbine giden 10 yol" adlı bir seminer düzenledi. Çocukların kişisel gelişimlerinde oyunun büyük önemi olduğu belirtilirken, "Oyun en önemli öğrenme aracıdır" vurgusu yapıldı.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği işbirliğinde "Çocuğun kalbine giden 10 yol" adlı bir seminer düzenledi. Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda düzenlenen programa, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri ve davetliler katıldı. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Hasan Er burada yaptığı konuşmada, ebeveynliğin dünyanın en zor mesleği olduğunu söyledi. Çocuklarla iletişimi kolaylaştıracak ve uygulanabilecek 10 ayrı yolu katılımcılara anlatan Er, "Oyun en önemli öğrenme aracıdır. Çocuk oyunla kendini ifade eder, oyunla eğlenir, dinlenir. Oyun çocuğun filizlendiği yerdir. Çocuklarımızın duygu ve düşüncelerini hissedebileceğimiz yegane yer oyundur. Oyunun içerisinde olmazsa olmazı ise müzik ve ritimdir" dedi. Er'in sunumunu oyunlarla anlatması renkli görüntülere sahne oldu.



'Ailemi Seviyorum' projesine dikkat çekti



Kent Konseyi Başkanı Değirmenci ise, Denizli'de yaşayan kadınların hayat kalitesini artırmak için birçok çalışma yaptıklarını kaydetti. Değirmenci, "Ailemi Seviyorum projemiz kapsamında Sağlıklı Evlilik Okulumuz var. 10 yıla yakındır Denizli'de evlenmek isteyen, sağlıklı bir evlilik kurumu kurmak isteyen gençlerimize eğitimler veriyoruz. Ayrıca anne adaylarının talebiyle Hamilelik Okulu da açtık. 5 yıldır Hamilelik Okulu eğitimlerimiz devam ediyor" diye konuştu.



"Kadın mutlu olursa aile, aile mutlu olursa Denizlimiz mutlu olur"



Değirmenci konuşmasını şöyle sürdürdü: "İstiyoruz ki Denizli'de tüm kadınlar mutlu olsunlar. Eğitimden, sağlığa, spordan kültüre pek çok konuda düzenlediğimiz seminerlerimizle ailelerimizin hayatta karşılaşabileceği problemleri çözmeye çalışıyoruz. Kadın mutlu olursa aile, aile mutlu olursa Denizlimiz mutlu olur. Bu şiarla 7 gün 24 saat çalışmaya devam ediyoruz." Programın ardından Öğretim Üyesi Hasan Er, Kent Konseyi'nde çocuklarla bir araya gelerek, Ormanda İki Fare adlı eserini imzalayıp çocuklarla sohbet etti. - DENİZLİ