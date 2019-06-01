Son Dakika Haberleri: Çocuğun kontağını çevirdiği otomobil tezgahlara çarptı
Son Dakika Güncel Haber

Çocuğun kontağını çevirdiği otomobil tezgahlara çarptı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çocuğun kontağını çevirdiği park halinde bulunan otomobil bakkalın önündeki tezgahlara çarptı.

Çocuğun kontağını çevirdiği otomobil tezgahlara çarptı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çocuğun kontağını çevirdiği park halinde bulunan otomobil bakkalın önündeki tezgahlara çarptı.
Ailesiyle ilçe merkezinde alışverişe çıkan Ali Uzun, 06 KMA 51 plakalı otomobilini Dulkadiroğlu Caddesi'nde park ederek iş yerine gitti.
Araçta annesiyle ön koltukta oturan küçük çocuk kontağı çevirdi.
Viteste bırakılan araç, hareket ederek yol kenarındaki Şakir Doğan'a ait bakkalın önünde bulunan ceviz, bayram şekerleri ve kolonyaların olduğu tezgaha çarptı.
Otomobil, manav dükkanına gireceği sırada çocuğun kontağı bırakmasıyla durdu.
Kaza, kısa süreli paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:34 Kaynak: AA
Ali Uzun, Elbistan, Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İftara giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var LGS'ye giderken kaza geçirdiler: Otomobil ortadan ikiye bölündü Aynı noktada 1 saat arayla 2 kaza! Vatandaşlar isyan etti İran sınırındaki çatışmada şehit sayısı 3'e yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 17:52:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuğun kontağını çevirdiği otomobil tezgahlara çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]